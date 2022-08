Le bricolage, sans accident

Les vacances sont souvent l’occasion de se mettre à bricoler à la maison. Cette activité très valorisante n’est toutefois pas sans danger. Pour éviter de finir aux urgences avec une brûlure ou une intoxication, suivez ces conseils de bon sens.

Chutes, électrocutions, brûlures ou encore coupures… « Chaque année, près de 300 000 personnes terminent aux urgences en raison d’un accident de bricolage », renseigne le ministère de la Santé. Pour éviter de gâcher ainsi vos congés, respectez quelques règles simples de prévention.

Avant de vous lancer

Quel que soit votre projet – peinture, ponçage… – achetez uniquement la quantité nécessaire de produits dangereux pour éviter de les stocker. Choisissez des outils et des accessoires adaptés et entretenez-les. Lisez les étiquettes et le mode d’emploi des machines et des outils avant de les utiliser. N’hésitez pas à demander conseil à des vendeurs dans un magasin spécialisé.

Le matériel n’est pas le seul à devoir être adapté : assurez-vous que vous êtes en forme et apte à bricoler. Pour cela, il va sans dire qu’il ne vaut mieux pas consommer d’alcool avant de bricoler. Et pour garder vos mains en bon état, ôtez vos bagues, vos bracelets et votre montre. Vérifiez que vos rappels du vaccin anti-tétanique sont à jour.

Protégez-vous

Pensez à porter des dispositifs de protection, en fonction de votre projet. Par exemple, mettez un masque de protection si vous utilisez des produits chimiques, si vous manipulez des laines minérales ou s’il se dégage des poussières lors de sciage, rabotage, ponçage… Pensez aussi aux gants qui vous protégeront des produits chimiques et vous éviteront coupures et brûlures. Vous pouvez aussi utiliser des lunettes de protection contre les poussières et des protections auditives lorsque vous utilisez des appareils bruyants.

Autre conseil d’importance : ne dépassez pas la dose de produit nécessaire et ne mélangez pas les produits entre eux. Sans oublier de couper l’électricité quand vous travaillez sur les circuits électriques.

Comme beaucoup de produits émettent des vapeurs, travaillez dehors quand cela est possible ou aérez au maximum. Et refermez-les pour qu’ils ne s’évaporent pas. En outre, pour mieux voir ce que vous faites et éviter de vous blesser, travaillez dans un endroit dégagé et éclairé. Assurez-vous de la stabilité des escabeaux, des échelles et des échafaudages. Enfin, ne désactivez jamais les dispositifs de sécurité des machines.

Une fois que vous avez terminé

Rangez toujours vos outils et vos produits hors de portée des enfants, et ce, immédiatement après votre séance de bricolage. « Conservez les produits dans leur emballage d’origine et ne les transvasez jamais dans un autre récipient, surtout alimentaire », insiste le ministère de la santé.