Le bronzage, comment ça marche ?

C’est l’été et vous avez naturellement envie d’avoir un joli teint halé. Mais savez-vous comment on bronze ? Que se passe-t-il dans notre peau sous l’effet des rayons du soleil ? Explications.

Lorsque les rayons du soleil caressent notre peau suffisamment longtemps, la couleur de notre épiderme s’obscurcie : on bronze. Un symbole d’été, de vacances… et de bonne santé. Pourtant, le fait de bronzer correspond en réalité à une réaction de protection de notre peau face à ce qu’elle considère comme une agression.

En effet, les ultra-violets (UVA et UVB) qui composent les rayons du soleil ont la capacité de brûler les cellules de notre peau et d’altérer leur ADN. C’est pourquoi notre épiderme met en route un mécanisme de protection. Sous l’effet des UV, ses mélanocytes – des cellules spécifiques – produisent un pigment coloré, la mélanine. Celle-ci colore les cellules de l’épiderme et les aide ainsi à se protéger de la brûlure. C’est ce qui donne la couleur dorée ou brune à notre peau. Mais lorsqu’une exposition est trop prolongée, la peau brûle : c’est le coup de soleil.

Pourquoi certains bronzent plus que d’autres ? Nous ne sommes pas tous égaux face au soleil. Plus on a la peau foncée, plus on est protégé. Car la couleur de la peau – hors exposition au soleil – indique la quantité de mélanocytes que chacun possède. Et donc son « capital soleil ». Plus on a la peau foncée, plus on peut bronzer et donc se protéger des UV. Selon notre phototype donc, nous disposons d’un temps d’exposition maximal autorisé durant notre vie. Et plus le phototype est clair, plus le temps d’exposition est court avant la brûlure.

A force d’expositions prolongées et de coups de soleil, la peau ne parvient plus à se protéger. La conséquence ? L’apparition de rides, taches cutanées, lésions cutanées précancéreuses et cancers de la peau. Le risque majeur est le mélanome, le cancer de la peau le plus agressif.

Protection maximale

Pour vous prémunir de ces dangers, protégez votre peau. Pour cela :

– Ne vous exposez pas entre 12h et 16h ;

– Adoptez une bonne protection vestimentaire (avec des vêtements de couleur sombre) ;

– Protégez votre tête avec un chapeau à larges bords ;

– Portez des lunettes de soleil ;

– Les écrans solaires de haute protection sont à réserver pour les parties qui ne peuvent être protégées par le vêtement. Ils sont à renouveler toutes les deux à trois heures.

A noter : Quel que soit leur phototype, la peau des enfants de moins de 15 ans est particulièrement fragile. Tout coup de soleil à cet âge augmente significativement le risque de mélanome à l’âge adulte.