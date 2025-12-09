Le chant : quels bienfaits pour les jeunes ?

A l’occasion de l'Eurovision Junior, prestigieux concours ouvert aux 9-14 ans, qui se tiendra le samedi 13 décembre à Tbilissi (Géorgie), la France sera représentée par Lou Deleuze, jeune artiste de 11 ans. L'occasion d’explorer les nombreux bienfaits que le chant apporte aux jeunes, alors même que l’adolescence correspond à une période de changements pour la voix.

De nombreuses études conduites sur le chant mettent en évidence cinq domaines où ses bienfaits sont reconnus : physiques, psychologiques, sociaux, musicaux et éducatifs.

Car contrairement aux idées reçues, chanter n’est pas qu’une affaire de cordes vocales. C’est une véritable activité aérobie qui mobilise l’ensemble du système respiratoire et cardiovasculaire. Lorsqu’un jeune chante, même en position assise, il fait travailler les principaux groupes musculaires du haut du corps et améliore l’oxygénation de son sang. Et on le sait, une activité aérobie contribue à la réduction du stress et au maintien d’une bonne santé tout au long de la vie. Comme le souligne le Pr Graham Welch de l’Institute of Education, de l’Université de Londres, « globalement, chanter procure des bienfaits physiques pour l’ensemble du corps ».

Un booster pour la confiance et l’estime de soi

Pour les jeunes comme Lou Deleuze, le chant représente bien plus qu’une simple activité artistique. C’est un formidable vecteur de développement personnel qui renforce la confiance en soi et l’estime personnelle. La voix étant intimement liée à notre identité, son utilisation positive à travers le chant contribue directement à notre bien-être psychologique.

Chanter est une activité cathartique, un exutoire. Par son activité physique et la stimulation du système endocrinien qui en découle, chanter nous permet de nous sentir mieux dans notre peau.

Une porte ouverte sur la connexion sociale

Qu’il s’agisse de chanter en solo comme lors d’un concours ou en groupe dans une chorale, le chant favorise l’inclusion sociale et le sentiment d’appartenance. Les jeunes qui chantent ensemble développent une identité de groupe positive et renforcent leur capacité d’empathie envers les autres.

Des bénéfices éducatifs insoupçonnés

Au-delà du plaisir qu’il procure, le chant stimule également le développement cognitif. Les recherches démontrent que les jeunes qui chantent régulièrement améliorent leurs compétences linguistiques, y compris leurs capacités de lecture. En effet, lire des paroles et lire de la musique sont des activités traitées dans les mêmes régions cérébrales.

L’adolescence, période cruciale pour la voix

L’adolescence représente une période charnière dans le développement vocal. Les transformations physiques qui s’opèrent entre l’enfance et l’âge adulte affectent profondément la voix. Pourtant, contrairement à certaines croyances, tous les jeunes peuvent continuer à chanter durant cette période, à condition d’être guidés par un enseignement adapté.