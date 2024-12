Le chocolat noir, un allié contre le diabète de type 2

Une étude américaine révèle que la consommation de chocolat pourrait réduire le risque de développer un diabète de type 2. Mais pas n’importe quel chocolat…

Magnésium, potassium, zinc… Le chocolat contient des minéraux essentiels pour le bon fonctionnement de l’organisme. Mais tous les chocolats ne se valent pas. Choisir la version noire plutôt que celle au lait peut faire toute la différence en termes de santé.

Preuve en est avec cette étude d’envergure de l’École de santé publique Harvard TH Chan, aux Etats-Unis, mettant en avant la relation entre le chocolat noir et la prévention du diabète de type 2.

Pendant plus de 30 ans, 192 000 adultes (non diabétiques au début de l’étude) ont fait part de leurs habitudes alimentaires, notamment de leur consommation de chocolat, ainsi que de leur statut diabétique et de leur poids corporel. Au terme du suivi, près de 19 000 participants ont déclaré avoir reçu un diagnostic de diabète de type 2.

Noir, mais pas au lait

Résultat : celles et ceux qui consommaient 100g de chocolat noir par semaine présentaient un risque de diabète de type 2 inférieur de 21 % par rapport à ceux qui n’en mangeaient pas ou peu.

En revanche, le chocolat au lait était associé à une prise de poids excessive à long terme… un facteur de risque de diabète de type 2 !

« Nous avons été surpris par la nette différence entre l’impact du chocolat noir et celui du chocolat au lait sur le risque de diabète et la gestion du poids à long terme », expliquent les auteurs. « Même si le chocolat noir et le chocolat au lait ont des niveaux similaires de calories et de graisses saturées, il semble que les polyphénols du chocolat noir puissent compenser leurs effets. C’est une différence intrigante qui mérite d’être explorée à l’avenir. »