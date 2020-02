Le cresson, ça vous botte ?

En salade, en potage ou sur une tartine, le cresson est plein de surprises ! Cette petite plante de la famille des crucifères se décline à l’envi, et nous donne un avant-goût (acidulé) de printemps ! Suivez le guide, et pour nos recettes, rendez-vous sur www.ma-cuisine-ma-sante.fr

Saviez-vous que le cresson… est cultivé dans l’eau ? Enfin, une certaine variété de cresson : le bien nommé « cresson d’eau » ou « cresson de fontaine ». Son mode de culture est très spécifique : il pousse dans une cressonnière, un bassin d’eau de source pure, riche en oligo-éléments et constamment renouvelée. La cueillette est effectuée à la main. Car le cresson est fragile : ses jolies feuilles vertes ne supportent pas le bac à légumes du frigidaire plus de 48 heures.

Plus robuste, le cresson alénois grandit sur sol sec et se consomme toute l’année. Vous pouvez le faire pousser dans votre potager : il ne nécessite pas d’installation particulière. Grâce à sa saveur piquante et aromatique, il est un condiment puissant. Moins âcre, le cresson de fontaine se déguste en salade, ou en potage ou purée lorsqu’il est cuit. Il est facile de les distinguer : les feuilles du cresson alénois sont toutes petites et ses tiges très fines ; celles du cresson de fontaine sont rondes, épaisses et d’un vert soutenu.

Riche en vitamines et minéraux

Comme d’autres, le cresson est l’un de ces légumes un temps oubliés qui semblent bénéficier d’un regain de popularité. Pour son goût si particulier, bien sûr, mais pas seulement. Quelle que soit sa variété, le cresson, de la même famille que le chou, partage les mêmes atouts nutritionnels : vitamines C et B9 sont présentes en quantité, potassium et calcium également. Le tout avec un apport calorique très faible : 14,9 kCal pour une portion de 100 g.

