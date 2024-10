Le diabète de type 2 augmente le risque d’asthme… et vice versa

Une étude présentée récemment lors du congrès annuel de l'Association européenne pour l'étude du diabète à Madrid, met en lumière une relation réciproque surprenante entre l'asthme et le diabète de type 2. Cette analyse révèle que les individus souffrant de diabète sont plus susceptibles de développer de l'asthme, et inversement.

Les taux d’asthme et de diabète de type 2 sont en hausse constante dans le monde. Et si ces deux pathologies, aux effets délétères sur la qualité de vie, étaient étroitement liées ?

C’est en tout cas ce que suggèrent des chercheurs taïwanais de l’Université de Taipei. Selon eux, lorsqu’un patient est diagnostiqué pour l’une de ces maladies, il devrait également être examiné pour l’autre.

Pour parvenir à ce constat surprenant, les auteurs ont réalisé une méta-analyse issue de 14 études et portant sur 17 millions de personnes à travers différents continents et pays, dont l’Europe (Royaume-Uni, Finlande, Danemark), les États-Unis et l’Asie (Corée, Singapour, Chine et Israël).

Des causes communes ?

Les résultats ont montré que l’asthme et le diabète présentent bien une relation réciproque : les personnes asthmatiques ont 28 % plus de risques de développer un diabète de type 2 que celles qui n’en souffrent pas. Et celles atteintes d’un diabète de type 2 ont presque deux fois plus de risques (83 %) de développer un asthme.

Ces résultats suggèrent que les deux affections pourraient partager des causes sous-jacentes communes comme l’hypertension.

« Cette relation souligne la nécessité d’une plus grande sensibilisation des patients atteints de diabète de type 2 ou d’asthme », expliquent les auteurs. « Mais aussi d’envisager des stratégies préventives pour réduire le risque de diabète de type 2 chez les personnes asthmatiques. Il faut dépister et traiter rapidement le prédiabète chez les patients asthmatiques avant qu’il ne se transforme en diabète de type 2. » Cela sous-entend également une meilleure collaboration entre les spécialistes de pneumologie et de diabétologie.