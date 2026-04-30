Le muguet est-il toxique pour les animaux ?

Cette année, le muguet est en avance. Certains le voient pointer depuis des jours dans les jardins. Mais derrière ses clochettes blanches se cache un vrai poison pour vos animaux de compagnie.

Chiens, chats, lapins, oiseaux… aucun animal domestique ne semble épargné. Le muguet est l’une des plantes les plus toxiques qui soit pour eux, et les accidents sont fréquents à cette période de l’année. « L’ingestion du muguet provoque des troubles hépatiques graves chez les chats, alerte le vétérinaire Yves Lahiani, sur le site de la Fondation 30 millions d’amis. Elle peut même causer la mort d’un chien. »

Toute la plante est dangereuse

Aucune partie du muguet n’est sans risque. Feuilles, tiges, clochettes… Le muguet libère des substances irritantes pour le tube digestif et pour le cœur de l’animal. L’ingestion d’un seul brun peut suffire à provoquer des troubles graves chez un petit animal. Par ailleurs, le Centre antipoison animal (CAPAE) insiste sur un point souvent méconnu : même l’eau dans laquelle la fleur a trempé est toxique.

Des symptômes qui apparaissent très vite

Selon la Fondation 30 millions d’amis, les signes caractéristiques d’une intoxication au muguet peuvent apparaître dès 15 minutes et jusqu’à 6 heures après l’ingestion. De quels signes parle-t-on ? Des vomissements à répétition, une salivation importante, des diarrhées, parfois sanglantes…

Que faire ?

En cas d’urgence, contactez immédiatement votre vétérinaire ou le service de garde. Vous pouvez aussi joindre l’un des deux centres antipoison animal en France :

le Centre Antipoison Animal et Environnemental de l’Ouest (CAPAE-Ouest) au 02 40 68 77 40 ;

le Centre National d’Informations Toxicologiques Vétérinaires (CNITV) au 04 78 87 10 40.

En revanche, ne faites rien par vous-même. Ne cherchez pas à faire vomir l’animal. Cela pourrait aggraver la situation.

Hors de portée…

La meilleure solution reste la prévention. Si vous possédez du muguet, placez le dans un endroit où l’animal ne pourra pas l’atteindre. Et pensez à changer l’eau du vase régulièrement.