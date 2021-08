Le Pass’Sport : aider les jeunes à se (re)mettre au sport

C’est LA nouveauté de cette rentrée sportive. Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement met en place le Pass’Sport. D’une valeur de 50€, cette aide à la prise de licence sportive concerne potentiellement 5,4 millions de jeunes âgés de 6 à 18 ans. L’enjeu : faciliter la reprise sportive après les confinements.

Quoi et pourquoi ? La création du Pass’Sport s’inscrit dans le lourd contexte de la crise sanitaire et les différentes contraintes qui ont pesé sur la population, jeune notamment, durant les confinements: limitation des déplacements et des rassemblements, fermeture des établissements sportifs couverts, interdiction des pratiques avec contact. « Ces mesures ont eu pour conséquence une baisse générale de l’activité physique et sportive des Français associée à un fort accroissement de la sédentarité avec des effets sur leur santé physique et mentale », plaide le ministère des Sports. D’où l’enjeu d’aider à la reprise sportive à travers cette réduction de 50€ pour s’inscrire dans un club affilié à une fédération sportive. Ou, au sein des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV), d’une association sportive agréée participant au dispositif, qu’elle soit affiliée ou non à une fédération sportive.

Qui peut en bénéficier ? Le dispositif cible les enfants et adolescents de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021, sous condition de ressources. Les familles en question doivent bénéficier soit de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou de l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans). Soit un total 5,4 millions de jeunes dans 3,3 millions de familles éligibles.

Comment ? Toutes ces familles ont – théoriquement – reçu au cours de cet été, un courrier, avec entête du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, les informant qu’elles bénéficient de cette aide de 50€ par enfant. Jusqu’au 31 octobre 2021, elles pourront présenter ce courrier au moment de l’inscription dans l’association sportive de leur choix pour bénéficier d’une réduction immédiate de 50 € sur le coût de l’adhésion et/ou de la licence.

