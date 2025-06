Le port de lunettes, de plus en plus occasionnel

Selon le nouveau baromètre de la Santé Visuelle OpinionWay pour l’Association nationale pour l’amélioration de la Vue (AsnaV), 63 % des Français ne portent ni lunettes ni lentilles alors que le port leur est pourtant personnellement recommandé.

Le baromètre de la Santé Visuelle OpinionWay pour l’Association nationale pour l’amélioration de la Vue (AsnaV) paru le 12 juin révèle une tendance surprenante voire préoccupante : le port de lunettes devient de plus en plus occasionnel, alors même que les troubles visuels progressent. En effet, 46 % des personnes interrogées déclarent souffrir de troubles de la vision de loin (myopie, astigmatisme) et 48 % de troubles de la vision de près (presbytie, astigmatisme, fatigue visuelle). Malgré cela, beaucoup ne portent pas leurs lunettes au moment où elles sont le plus nécessaires :

48 % ne les portent pas devant un écran (contre 41 % en 2019) ;

45 % ne les portent pas pour les tâches ménagères (contre 25 % en 2016) ;

40 % ne les portent pas pour conduire une voiture (contre 16 % en 2016) ;

38 % déclarent ne pas porter leurs lunettes pour se déplacer avec un autre moyen de locomotion (vélo, trottinette…) ;

36 % ne les portent pas pour conduire un deux-roues motorisé (contre 16 % en 2016).

Les conséquences sont bien réelles. Parmi elles, la conduite de nuit, qui représente moins de 10 % du trafic, est responsable de près de 50 % des accidents mortels, selon les données de la Sécurité routière (2022).

Un impact du non-port des lunettes au travail

Au travail, le non-port des lunettes provoque également une fatigue visuelle qui réduit l’efficacité, d’après l’Organisation mondiale de la santé. Ce constat avait déjà été souligné en 2016 par la deuxième édition de l’Observatoire de la santé visuelle et auditive, où 93 % des actifs de plus de 50 ans déclaraient des problèmes de vision. Parmi eux, 76 % étaient incommodés par des gênes visuelles occasionnelles, comme la fatigue visuelle ou une vision trouble, tandis que 9 % souffraient de pathologies oculaires telles que la cataracte, le glaucome ou la dégénérescence maculaire liée à l’âge. Pourtant, au travail, 25 % des sondés qui devaient porter des lunettes ou des lentilles n’en portaient pas.

Par ailleurs, 43 % des actifs de +50 ans estimaient également que le temps passé devant les écrans était trop important : l’accommodation excessive, les reflets incessants, et les lumières fortes variées exigent des efforts pour l’œil et pour les muscles qui l’entourent. Pour 27 %, les lunettes et/ou les lentilles n’étaient plus adaptées à leur vue. 24 % attribuaient leur fatigue générale à leurs problèmes de vision et 13 % évoquaient des problèmes de concentration dus à la baisse de la vision.