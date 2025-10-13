Generic selectors
Le risque de Covid long double chez les enfants après une deuxième infection

13 octobre 2025

Selon une étude publiée dans la revue Lancet Infectious Diseases, les enfants et les adolescents étaient deux fois plus susceptibles de développer un Covid long après une deuxième infection. Ces résultats remettent en question l’idée selon laquelle le Covid chez les enfants est « bénin ».

Une vaste étude financée par les National Institutes of Health aux Etats-Unis, a analysé les dossiers médicaux de plus de 465 000 enfants et adolescents entre janvier 2022 et octobre 2023, période pendant laquelle le variant Omicron était dominant.

Fin 2023, les chercheurs ont comparé un groupe n’ayant contracté qu’une seule fois le SARS-CoV-2 à un groupe ayant contracté une seconde fois l’infection. Ils se sont ainsi concentrés sur les symptômes évoquant un Covid long, tels que les douleurs abdominales, une détresse respiratoire, des altérations du goût et de l’odorat, une fatigue, des douleurs thoraciques, une myocardite ou une arythmie cardiaque.

Les résultats sont inquiétants : non seulement le risque de Covid long est multiplié par deux lors d’une réinfection, mais les complications peuvent être sérieuses.

Le risque de myocardite trois fois élevé

Ainsi, les jeunes réinfectés étaient près de trois fois plus susceptibles de signaler des modifications du goût et de l’odorat. Par ailleurs, le risque de myocardite (un gonflement du muscle cardiaque pouvant affaiblir le cœur et même être fatal) était trois fois plus élevé après une deuxième infection. Quant à la probabilité de formation de caillots sanguins, elle était plus de deux fois plus élevée. Les enfants présentaient également un risque accru de nombreuses autres affections, notamment des lésions rénales, des arythmies cardiaques, des maux de tête, des douleurs abdominales et une fatigue intense.

« Ces résultats renforcent l’un des arguments les plus solides en faveur de la vaccination, explique le Dr Ravi Jhaveri, chef des maladies infectieuses pédiatriques à l’hôpital pour enfants Ann & Robert H. Lurie de Chicago. Plus de vaccins signifie moins d’infections, ce qui devrait conduire à moins de cas de Covid long. »

  • Source : https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(25)00476-1/fulltext

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

