Le sexe, des bénéfices sans limite d’âge

En vieillissant, certains pensent que la sexualité perd de son importance. Pourtant, les bénéfices sur la santé d’une vie sexuelle épanouie demeurent très réels pour les seniors.

Avoir une vie sexuelle saine et active procure plusieurs bienfaits en général. Et ne croyez pas qu’il y ait une date de péremption pour cela. Les seniors qui le souhaitent devraient pouvoir conserver une vie sexuelle épanouissante. D’autant que la santé sexuelle constitue un droit pour chacun et chacune. Elle repose sur un « état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité », comme le définit l’Organisation mondiale de la Santé.

En effet, les relations sexuelles participent à l’activité physique, puisque les médecins considèrent en général qu’avoir une relation sexuelle équivaut en gros à monter deux étages d’escaliers. Or faire de l’exercice est bon pour la santé, en particulier cardiaque. Ce qui est absolument nécessaire lorsque l’on avance en âge.

Autre avantage : le bien-être. Lors d’une relation sexuelle satisfaisante, le cerveau produit des endorphines, une hormone aux actions anxiolytique, antalgique et relaxante. Laquelle participe à la réduction de l’anxiété et du stress, deux éléments néfastes pour la santé.

Les rapports sexuels renforcent aussi le plancher pelvien des femmes. Or, celui-ci est souvent fragilisé en raison du vieillissement – et des grossesses. Le sexe peut donc participer à l’entretenir, en parallèle d’une rééducation périnéale si nécessaire.

Enfin, plusieurs études ont montré que le sexe participait à ralentir les effets du vieillissement. C’est le cas de celle menée en 2013 par le Dr David Weeks du Royal Edinburgh Hospital. Selon ses travaux, entretenir une activité sexuelle permettrait d’avoir l’air entre 5 et 7 ans plus jeune que son âge réel. Pourquoi ? Les endorphines qui font du bien et l’activité physique qui stimule la circulation sanguine aident la peau à rester ferme plus longtemps et retardent l’apparition de rides.