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Stealthing : que dit la loi à propos du retrait non consenti du préservatif ?

18 juin 2026

Le terme stealthing désigne une forme de violence sexuelle consistant à retirer ou ne pas utiliser un préservatif pendant un rapport sexuel, sans le consentement du ou de la partenaire. Cette pratique modifie les conditions du rapport telles qu’elles avaient été acceptées, ce qui en fait une atteinte directe au principe de consentement.

Retirer ou ne pas mettre de préservatif pendant un rapport sexuel sans accord explicite de l’autre personne correspond à une rupture du consentement initial. C’est ce qu’on qualifie de stealthing, de l’anglais to stealth, agir furtivement ou en cachette. Dans plusieurs pays, cette pratique est désormais reconnue comme une forme d’agression sexuelle, car elle expose la victime à des risques sanitaires (infections sexuellement transmissibles, grossesse non désirée) et rompt l’accord donné au début du rapport. Des comportements liés aux dynamiques de consentement Des travaux de synthèse, notamment publiés dans Archives of Sexual Behavior, indiquent que le stealthing s’inscrit souvent dans […]

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