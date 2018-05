Le Slime, un jeu dangereux ?

Plusieurs cas de brûlures, d’eczéma et de réactions allergiques ont été rapportés récemment suite à l’utilisation de Slime. Ce loisir créatif très en vogue chez les enfants expose donc à un risque pour la santé, en fonction de sa composition. L’Anses et la DGCCRF publient une alerte sur les risques liés à la manipulation de ce produit, vendu dans le commerce ou à fabriquer soi-même.

Fabriquer et manipuler, c’est le principe du Slime. Cette pâte à malaxer gluante et élastique se trouve dans le commerce sous forme prête à l’emploi ou en kits, mais elle peut aussi être fabriquée à base de colle à papier et de lessive grâce à des tutoriels sur Internet. Or cette activité ludique présente des risques. Ainsi, « plusieurs cas d’atteintes de la peau et des ongles (brûlures, rougeurs, eczéma, démangeaisons), observés par les Centres antipoison, le réseau de vigilance en dermato-allergologie Revidal-Gerda et le réseau AllergOS, ont été signalés », indique l’Anses.

C’est pourquoi l’Anses et la DGCCRF « attirent l’attention sur les risques liés au contact avec des produits toxiques, détournés de leur usage, lors de la fabrication puis de la manipulation de Slime maison ». En outre, « concernant les coffrets vendus en magasins de jouets, elles appellent les utilisateurs au respect des précautions d’emploi des kits ».

Les méfaits du « fait maison » ?

« L’ingrédient de base pour la fabrication du Slime est la colle à papier liquide, parfois vendue en flacons de grande contenance », indique l’Anses. « Or ces colles liquides contiennent des conservateurs, notamment des libérateurs de formaldéhyde ou des isothiazolinones, substances très allergisantes par voie cutanée, ainsi que de nombreux solvants (éthanol, acétate d’éthyle, acétate de méthyle) responsables d’irritation des voies respiratoires ». En outre, « l’utilisation de colles en grande contenance expose à des solvants dont certains peuvent provoquer des irritations des yeux, des voies respiratoires et sont toxiques pour le système nerveux central ».

Autre ingrédient utilisé, la lessive. « La manipulation de lessives, de produits détergents ou de colles en grande quantité, de manière répétée et prolongée peut être également à l’origine de dermatites de contact sévères car ces produits contiennent tous des conservateurs allergisants ou irritants », poursuit l’Anses.

Afin de rendre la pâte élastique, du bore sous forme d’acide borique ou ses dérivés est ensuite ajouté. Or ces composés toxiques pour la fertilité et le développement embryofœtal « ne doivent pas être manipulées par des enfants de manière répétée ».

Enfin, « les colorants utilisés pour la fabrication de Slime maison ne sont pas tous de nature alimentaire ou destinés à être en contact avec la peau ».