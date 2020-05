Le sport, allié de la mémoire

De nombreuses études l'ont déjà démontré : il existe un lien entre activité physique et préservation de la mémoire. Mais que se passe-t-il réellement dans le cerveau lorsque l'on pratique un sport ? Des chercheurs texans ont étudié le phénomène et publient des résultats prometteurs pour la lutte contre la maladie d'Alzheimer.

L’étude, parue dans le Journal of Alzheimer’s Disease, a mesuré la mémoire à long terme et le débit sanguin cérébral d’une trentaine de personnes âgées de 60 ans et plus, connaissant des troubles de la mémoire. Pendant un an, la moitié de l’échantillon a suivi un entraînement comprenant des exercices d’aérobie (marche rapide, marche nordique, natation, aquagym, vélo….). L’autre moitié, uniquement des exercices de stretching.

Résultat : le groupe des pratiquants d’exercices d’aérobie a connu une amélioration de 47% des scores de la mémoire au bout d’un an, contre des résultats non significatifs pour le groupe des pratiquants de stretching. L’imagerie cérébrale réalisée sur les pratiquants du groupe « endurance » alors qu’ils étaient en phase de repos a également mis en évidence une augmentation du débit sanguin dans les zones du cortex cingulaire extérieur et l’hippocampe. Ces régions du cerveau jouent un grand rôle dans les fonctions de la mémoire.

Pour les chercheurs de l’UT Southwestern, ces résultats sont d’autant plus importants que l’étude a été menée sur une période relativement longue, avec des personnes présentant un risque élevé de développer la maladie d’Alzheimer. Elle indique notamment que le déclin de la mémoire n’est pas irréversible, explique Binu Thomas, chercheur en neuroimagerie à l’UT Southwestern : « nous avons montré que lorsque la mémoire commence à s’estomper, on peut quand même agir en ajoutant des exercices d’aérobie à sa routine quotidienne ».

A savoir : Selon l’Inserm, en France, 900 000 personnes étaient atteintes de la maladie d’Alzheimer en 2019. Environ 200 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année.