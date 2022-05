Le « Tennis santé », une activité adaptée à tous

Toutes les générations se rassemblent devant les écrans de télévision pour suivre Roland-Garros. Et sur les cours de tennis, les seniors et personnes âgées peuvent aussi être adeptes de la raquette. Zoom sur le Tennis Santé, une pratique efficace dans le suivi des maladies chroniques. Mais pas seulement…

« La santé au bout de la raquette », affirme Christian Forbin, médecin associé à la Fédération française de tennis (FFT). C’est dire si le tennis coche toutes les cases du sport complet. Cette discipline « contribue au bien-être physique, mental et social, les trois composantes de la définition de la santé », décrit la FFT.

Surpoids, HTA, diabète, stress…

Et la population jeune n’est pas la seule à pouvoir en bénéficier. En effet, « le tennis peut se jouer à tous les âges et quel que soit son passé sportif ». Cette activité physique constitue même un « outil thérapeutique dans la lutte contre le vieillissement et les maladies chroniques ».

Les bénéfices sont tels que la FFT en fait une discipline à part : le Tennis Santé. Alliant « plaisir et lien social », cette dernière a été instauré en 2014 en accord avec le Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

Une séance de Tennis Santé se déroule avec 8 joueurs maximum. Les enseignants spécialisés proposent du matériel adapté à l’âge et aux capacités de chacun. Pour limiter les déplacements et favoriser les échanges, « les terrains sont de taille variable, les filets de hauteur modulable, les balles plus lentes et les raquettes de taille adaptée ».

9,7 années de vie gagnées

Le Tennis Santé peut bénéficier aux patients atteints de différentes pathologies. C’est le cas de « l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI), de l’hypertension artérielle (HTA), des coronaropathies, du surpoids et de l’obésité, du diabète de type 2, du stress, de l’anxiété, de la dépression ». Mais aussi « du cancer (sein, prostate, colon), des pathologies articulaires (arthrose, spondylarthrite, polyarthrite) et de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) ».

La pratique du tennis diminue de 47% le risque de décès toutes causes confondues. Cette donnée passe à 56% concernant la mortalité d’origine cardiovasculaire. Au total, les praticiens assidus du tennis gagnent 9,7 ans de vie.

Enfin, le Tennis Santé peut être proposé parmi les activités physiques adaptées (APA) auprès de patients atteints de maladies chroniques. Si vous êtes concernés, votre médecin traitant peut vous adresser une prescription : avec une ordonnance, il est possible, selon la région dans laquelle vous vivez, de bénéficier d’une prise en charge financière. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de votre mutuelle pour prendre connaissance des taux de couverture.

Cliquez ici pour trouver le club labellisé le plus proche de chez vous.