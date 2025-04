Le vaccin contre le zona réduirait les risques de maladie d’Alzheimer

Une étude menée par des chercheurs de l'Université américaine de Stanford montre que les personnes âgées vaccinées contre le zona présenteraient un risque de démence réduit de 20 % par rapport aux non vaccinées.

Des études antérieures ont établi un potentiel lien entre le vaccin contre le zona et une baisse des taux de démence. Mais elles ont souvent été soumises à un biais majeur : « les personnes vaccinées sont généralement soucieuses de leur santé, avancent des chercheurs de l’Université de Stanford. Des comportements tels que l’alimentation et l’exercice physique, par exemple, sont connus pour influencer les taux de démence. »

C’est un heureux hasard scientifique qui a permis de contrer ce biais. En septembre 2013, le Pays de Galles a mis en place un programme de vaccination contre le zona avec des règles strictes. Pour rationner l’approvisionnement limité en vaccins, seules les personnes âgées de 79 ans y ont eu accès. Celles qui avaient plus de 80 ans n’y avaient pas accès. Et celles âgées de 78 ans devaient attendre un an.

« Cette situation a créé une expérience naturelle quasi parfaite, explique le Professeur Pascal Geldsetzer, auteur principal de l’étude. Les conditions étaient aussi proches que possible d’un essai randomisé sans en mener un. »

Les chercheurs ont examiné les dossiers médicaux de plus de 280 000 personnes âgées de 71 à 88 ans, non atteintes de démence au début du programme de vaccination. Comme prévu, après une période de suivi de 7 ans, le vaccin a réduit l’incidence du zona d’environ 37 %. Cependant, les personnes vaccinées ont également présenté 20 % moins de risques en moins de développer une démence.

Une réponse plus forte chez les femmes

Autre élément intrigant : l’effet protecteur s’est avéré beaucoup plus prononcé chez les femmes que chez les hommes. Cette différence pourrait s’expliquer par des variations biologiques dans la réponse immunitaire ou dans les mécanismes de développement de la démence selon le sexe.

« Les femmes produisent généralement une réponse en anticorps plus forte après une vaccination, précise le Dr Geldsetzer. De plus, le zona lui-même est plus fréquent chez les femmes. »

D’autres études sont désormais nécessaires pour comprendre le mécanisme par lequel le vaccin protège contre la démence ; mais aussi pour évaluer l’efficacité des versions plus récentes du vaccin.