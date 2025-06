Le « ventre à bière » : mythe ou réalité ?

« Bide de bière », « abdos kro »… La bière traîne une réputation tenace : celle de faire grossir le ventre. Réputation méritée ? Matthieu Marty, doctorant en physiologie de l’exercice et de la nutrition et nutritionniste du sport, nous aide à y voir plus clair et à démystifier certaines idées reçues.

Commençons par les bases : oui, en tant que boisson alcoolisée, la bière contient des calories. Et donc fait potentiellement grossir. Mais un demi apporte environ 150 calories, contre 110 pour un verre de vin rouge. La différence n’est donc pas si énorme qu’on pourrait le croire. Alors pourquoi cette mauvaise réputation ?

« Contrairement aux croyances populaires, il n’existe aucun lien direct entre la consommation de bière et l’accumulation de graisse abdominale, affirme Matthieu Marty, doctorant en physiologie de l’exercice et de la nutrition et nutritionniste du sport. Cette affirmation s’appuie sur des études scientifiques solides, notamment l’étude EPIC-POTSDAM de 2009, qui n’a trouvé aucune corrélation spécifique entre la bière et le tour de taille. »

« Ce n’est pas la bière qui fait le bide »

Et si certaines personnes qui boivent de la bière ont du ventre, c’est lié à une prise de poids globale due à l’alcool, pas à la bière elle-même. Comme le résume si bien notre expert : « Ce n’est pas la bière qui fait le bide. »

Pourquoi cette confusion ?

« Plusieurs facteurs expliquent cette idée reçue tenace, continue le nutritionniste. D’abord, nous confondons souvent corrélation et causalité. Ce n’est pas parce que deux phénomènes apparaissent ensemble qu’ils sont forcément liés par une relation de cause à effet. La prise de poids résulte toujours d’une combinaison de facteurs : alimentation déséquilibrée, manque d’activité physique, contexte social et psychologique, et bien sûr, consommation excessive d’alcool. Le ‘bide à bière’ reflète un mode de vie global plutôt que la consommation d’une boisson en particulier. »

Une affirmation corroborée par une étude publiée en 2015 dans l’European journal of preventive cardiology portant sur près de 200 000 clients de supermarchés. Celle-ci révélé que les buveurs de bière consomment davantage d’aliments gras, salés et sucrés. Ils adoptent également un mode de vie plus sédentaire – autant de facteurs qui favorisent effectivement la prise de poids.

L’effet trompeur de l’ascite

Dans certains cas extrêmes, ce que l’on prend pour un « ventre de buveur de bière » est en réalité une ascite. « L’ascite est une accumulation anormale de liquide dans la cavité abdominale, le plus souvent causée par une pathologie du foie avancée, comme une cirrhose liée à l’alcool, explique Matthieu Marty. Ce n’est donc pas la bière elle-même qui gonfle le ventre, mais une complication grave qui perturbe la circulation sanguine hépatique et provoque une pression excessive dans l’abdomen. Le ‘ventre d’ascite’ est ainsi un symptôme d’atteinte hépatique sévère, et non une conséquence directe de la consommation de bière. »

Des bulles…

Enfin, n’oublions pas l’effet du gaz carbonique, qui peut distendre l’estomac et donner cette sensation de ventre gonflé.

La bière n’est donc pas le diable nutritionnel que l’on dépeint parfois. Comme pour tout, c’est une question de modération et de mode de vie. Remplacer la bière par un autre alcool ne résoudra pas les problèmes de poids…