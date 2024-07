Les 4 bienfaits du poivron rouge

Légume phare de l’été, le poivron est parfait pour donner un peu de couleur à vos plats. Mais il regorge aussi de nombreux bienfaits. Illustration avec le poivron rouge.

Le poivron, c’est un cousin – un peu moins fort en goût – du piment. Tout l’été, il colore brochettes ou salades du vert au jaune puis au rouge à mesure qu’il mûrit. Et plus il mûrit, plus il devient doux. Le rouge justement est une mine de vertus. Les vitamines et minéraux contenus dans les poivrons rouges apportent des bienfaits considérables pour la santé.

Pour prévenir les risques de cancer

Le poivron rouge contient un pigment, la cryptoxanthine, un composé que votre corps transforme en vitamine A. Certaines recherches suggèrent que les aliments riches en cryptoxanthine peuvent aider à réduire le risque de cancer de la vessie, du poumon et du côlon. « C’est un antioxydant qui protège vos cellules des changements pouvant conduire au cancer », explique la clinique de Cleveland (Etats-Unis). « Et nous savons que les personnes qui consomment une grande variété de fruits et de légumes ont un risque global plus faible de cancer. »

Pour notre cerveau

D’autres pigments, les anthocyanes, présents dans les fruits et légumes rouge foncé, aideraient à réduire le déclin cognitif. « Il n’existe pas de moyen infaillible d’éviter ce déclin, mais manger des poivrons rouges donnera à votre cerveau les nutriments dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. »

Soulager l’arthrose

« Les poivrons rouges contiennent une grande quantité de vitamine C, qui régénère les tissus, y compris le cartilage », continue la clinique de Cleveland. « Les recherches suggèrent que la vitamine C aide à réduire la douleur causée par l’arthrose du genou. Les poivrons rouges contiennent également des composés anti-inflammatoires, qui pourraient également aider à soulager les symptômes de l’arthrose. »

L’allié de votre côlon

Les adultes devraient consommer entre 25 et 35 grammes de fibres par jour. Les poivrons rouges en contiennent une excellente quantité pour peu de calories. Voilà qui aidera à prévenir les problèmes digestifs comme la constipation.

A noter : Bien que les poivrons rouges contiennent des nutriments spécifiques à leur couleur, tous les poivrons sont bons pour la santé. Alors, ne vous privez pas si vous préférez les poivrons jaunes, oranges ou verts.