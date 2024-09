Les accidents de la vie courante : première cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans

Les accidents de la vie courante représentent une menace sérieuse pour la santé et la sécurité des enfants en France. Une étude récente, mandatée par la Direction générale de la santé, met en lumière l'ampleur de ce phénomène et souligne l'importance d'une prévention ciblée.

L’étude AVICOU, dont les résultats ont été publiés le 24 septembre, menée par des équipes de l’Inserm et de Sorbonne Université, a analysé les données recueillies auprès de 162 médecins généralistes et 31 pédiatres libéraux sur une période d’un an, de mai 2022 à juin 2023. Les résultats sont frappants : plus de 550 000 consultations annuelles en médecine de ville sont liées à des accidents de la vie courante chez les moins de 15 ans.

Ces accidents, qui englobent les incidents domestiques, sportifs, scolaires et de loisirs, constituent la première cause de mortalité chez les enfants de 1 à 4 ans et la deuxième chez les 5-14 ans.

Des causes diverses selon les âges

L’étude révèle également que la nature des accidents évolue avec l’âge. Chez les moins de 10 ans, le domicile est le lieu principal de l’accident, avec une implication fréquente du mobilier chez les plus jeunes. Pour les plus de 10 ans, les activités sportives et de loisirs à l’extérieur sont davantage impliquées. Notons que, quel que soit l’âge les chutes restent la cause principale des accidents.

Fait notable, dans les trois quarts des cas, l’accident ne nécessitait pas de passage aux urgences. Ce qui ne signifie pas pour autant l’absence de gravité. Puisque 80 % des consultations pour accidents de la vie courante ont nécessité une prescription (médicaments, soins, inaptitude au sport, absence scolaire).

Face à ces constats, la prévention s’impose comme une priorité. La feuille de route 2024-2030 sur la pédiatrie et la santé de l’enfant prévoit notamment de renforcer les actions préventives, en particulier pour les enfants de 1 à 4 ans. Des campagnes de sensibilisation et de communication adaptées aux différentes tranches d’âge seront bientôt déployées auprès du grand public.