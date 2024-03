Les addictions positives, qu’est-ce que c’est ?

Source : « Docteur : Addict ou pas ? » par le Pr Laurent Karila (sortie le 24 janvier 2024 608 pages ; Éditions Harper Collins) ; Fisher HE, Xu X, Aron A, Brown LL. Intense, Passionate, Romantic Love: A Natural Addiction? How the Fields That Investigate Romance and Substance Abuse Can Inform Each Other. Front Psychol. 2016 May 10;7:687.