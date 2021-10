Les autorités européennes alertent sur une résurgence de la Covid-19 cet automne

Avec l’arrivée de l’automne et des jours plus froids, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies alerte sur un risque élevé d'augmentation des cas de Covid-19 et des décès dans les pays où la couverture vaccinale est insuffisante.

« Les pays de l’Union européenne qui n’ont pas encore atteint une couverture vaccinale suffisamment élevée et qui prévoient d’assouplir les mesures anti-Covid-19 au cours des deux prochaines semaines, courent un risque élevé de subir une forte augmentation des cas, des hospitalisations et de la mortalité d’ici la fin novembre. » Voilà l’avertissement lancé par l’ECDC.

Il existe des variations considérables dans la vaccination entre les pays et au sein des régions. Une grande partie de la population de l’UE reste donc sensible à l’infection. A l’heure actuelle, 61 % de la population totale de l’UE ont été complètement vaccinés, et seuls trois pays (Malte, Portugal et Islande) ont vacciné plus de 75 % de leur population. En France, 74,5% de la population a reçu sa première dose et 65,7% ont reçu un schéma vaccinal complet.

« Les prévisions montrent qu’une couverture vaccinale élevée et le maintien des gestes barrière est cruciale pour réduire le risque de charge élevée de Covid-19 sur les systèmes de santé cet automne », explique Andrea Ammon, directrice de l’ECDC. « Les pays devraient s’efforcer en permanence d’augmenter leur couverture vaccinale dans tous les groupes d’âge éligibles, quels que soient les niveaux de couverture vaccinale actuels. »

Le rapport prévoit également de plus grandes proportions de cas de SRAS-CoV-2 chez les enfants dans les mois à venir. Des interventions telles que la distanciation physique ainsi que l’hygiène et une meilleure ventilation resteront essentielles pour prévenir la transmission en milieu scolaire.