Les bienfaits de la musique pour le cœur

La musique adoucit les mœurs… et aiderait à mieux récupérer après un infarctus du myocarde. Des séances quotidiennes de « musicothérapie » permettraient de réduire l'anxiété ou encore les douleurs post-accident.

Selon le Collège américain de Cardiologie, 1 patient sur 9 ayant survécu à un infarctus du myocarde éprouvera dans les jours qui suivent des douleurs thoraciques et une forte anxiété. Mais une nouvelle étude suggère que la musique, combinée à des thérapies standards (comme une prise médicamenteuse), pourrait être une mesure simple et accessible à réaliser à la maison pour réduire ces symptômes et éviter le risque de récidive.

30 minutes de musique par jour

Des chercheurs de l’Université de Belgrade ont recruté 350 patients victimes d’un infarctus et ayant par la suite développé une angine de poitrine. La moitié a reçu un traitement standard (aspirine, anticoagulants, bêtabloquants, statines, inhibiteurs calciques…) tandis que l’autre a, en plus des médicaments, été assignée à des séances de musique régulières.

Les patients de ce second groupe ont d’abord subi un test pour déterminer quel genre musical était susceptible de les détendre. Puis ils ont été invités à écouter leurs morceaux préférés environ 30 minutes par jour.

Au bout de sept ans, la musicothérapie s’est avérée plus efficace que le traitement standard seul pour réduire l’anxiété et la sensation de douleur. Chez les patients mélomanes, les taux de récidive ou de développer une autre maladie cardiovasculaire étaient eux aussi réduits.

Pour les auteurs, la musique aiderait à contrecarrer l’activité du système nerveux sympathique qui est activée en cas de stress. Ce qui a pour conséquence d’augmenter la fréquence cardiaque et la pression artérielle.