Les coups de soleil : une menace estivale à ne pas sous-estimer

Alors que l'été bat son plein, focus sur les coups de soleil – trop souvent banalisés – et sur leurs dangers particulièrement chez les enfants.

Un coup de soleil est une brûlure causée par une surexposition aux rayons UVB du soleil. Sa gravité peut varier du simple « rougissement » à des lésions beaucoup plus sérieuses. Car 80 % des cancers de la peau sont liés à des expositions solaires excessives. Plus inquiétant encore, plus de cinq coups de soleil sévères avant l’âge de 15 ans doublent le risque de développer un mélanome à l’âge adulte.

Les premiers gestes comptent

Pour les coups de soleils « légers », rafraîchissez la zone brûlée à l’eau du robinet (entre 15°C et 25°C), environ 15 minutes, jusqu’à disparition totale de la douleur, ou prenez un bain tiède et non froid si la zone brûlée est étendue.

En cas de brûlure du premier degré, appliquez en couches épaisses une pommade calmante et hydratante que vous trouverez en pharmacie Elle permettra une meilleure cicatrisation.

Pour les brûlures du deuxième degré superficiel, des précautions supplémentaires sont à prendre pour éviter une infection. Ainsi, nettoyez les zones brûlées au savon, avec un antiseptique dermique.

Un avis médical ?

L’avis d’un médecin peut s’avérer nécessaire si votre coup de soleil couvre plus de 10 % de la surface totale de votre corps. Ou bien encore si les cloques mesurent plus de 3 centimètres de diamètre, si elles touchent des zones sensibles (mains, organes génitaux), s’il y a des signes d’infection de la peau (augmentation de la rougeur, douleur, enflure ou présence de pus). Même chose si vous présentez des maux de tête accompagnés d’une confusion, une faiblesse ou des étourdissements ou si vous avez des douleurs oculaires et ne supportez pas la lumière.

Enfin, comme bien souvent, la prévention reste primordiale. Pour cela :

évitez le créneau 12h – 16h pour vous exposer ;

ne quittez pas votre chapeau et vos lunettes de soleil ;

choisissez une crème solaire adaptée à votre phototype ;

appliquez-la 15 à 30 minutes avant l’exposition. Une application à renouveler toutes les deux heures et après chaque baignade.