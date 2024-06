Les douleurs de croissance, une inquiétude répandue chez les parents

Combien de fois avez-vous entendu votre enfant se plaindre de douleurs aux jambes, le soir ou la nuit ? Ces désagréments, communément appelés « douleurs de croissance », sont un motif fréquent de consultation médicale. Et pourtant, les spécialistes s'accordent à dire qu'elles sont bénignes et sans gravité.

Après avoir écarté toute pathologie plus sérieuse grâce à un avis médical, les parents peuvent être rassurés sur le caractère passager de ces douleurs. D’autant que des mesures simples permettent d’en atténuer l’intensité.

Un phénomène mystérieux

Ces douleurs surviennent généralement entre l’âge de 3 et 12 ans, avec un pic entre 4 et 8 ans. Si une origine musculaire est souvent évoquée, leur cause exacte reste cependant un mystère pour la communauté médicale. Fait étonnant, elles n’apparaissent pas durant la période de croissance la plus rapide, celle de la première année de vie où un nourrisson grandit de 50 à 75 cm !

Des douleurs caractéristiques

Les douleurs de croissance se manifestent principalement le soir ou la nuit, sous les genoux ou au-dessus des chevilles, sur la face avant des jambes. Elles peuvent durer de quelques minutes à quelques heures et se répéter sur plusieurs nuits.

Même si elles sont bénignes, un avis médical reste indispensable pour écarter toute cause plus grave comme un rhumatisme inflammatoire ou une tumeur.

Quelques conseils pour soulager votre enfant

Pour apaiser ces douleurs passagères, les parents peuvent donner à leur enfant un antalgique, du paracétamol en premier lieu. Certains préconisent également l’utilisation d’une bouillotte chaude ou de légers massages au niveau des zones douloureuses.

L’activité physique et sportive régulière est par ailleurs recommandée durant la journée. C’est le meilleur moyen de développer la masse musculaire et osseuse, et ainsi limiter ce type de douleurs.