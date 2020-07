Les feux d’artifice, nocifs pour la santé ?

Les traditionnels feux d’artifice qui accompagnent notamment le 14 juillet auraient-ils un impact nocif sur notre santé ? Une étude américaine montre que les métaux émis par ces dispositifs altèrent les cellules humaines.

Chaque année, le 14 juillet, les villes de France célèbrent la fête nationale avec des feux d’artifices. Les risques de blessures associés à l’explosion des fusées elle-même sont bien connus et pris en compte. En revanche, les dangers liés aux substances émises lors de feux d’artifice restent méconnus.

Pour en savoir plus, une équipe de la NYU Grossman School of Medicine (New York) a analysé la qualité de l’air dans une douzaine de sites à travers les Etats-Unis tout au long de l’année. Ils ont ainsi constaté des niveaux de métaux toxiques plus élevés – parmi lesquels du titane, du strontium, du cuivre et du plomb – au moment de la fête nationale américaine le 4 juillet et du Nouvel An.

Un constat peu étonnant puisque pour obtenir des couleurs vives, ces métaux sont exposés à de fortes températures, provoquant une réaction chimique. Par exemple, « les feux d’artifices rouges sont faits à base de strontium, les bleus de cuivre », précisent les auteurs.

Pire que les polluants habituels

En parallèle, les scientifiques ont fait exploser plusieurs marques de feux d’artifice en laboratoire. Ils ont ensuite exposé des cellules humaines ainsi que des rongeurs au particules larguées par ces dispositifs. Résultat, une toxicité supérieure à celle des polluants habituels observés en ville. Un danger pour la santé donc « même si ces expositions sont en théorie très ponctuelles, à certaines dates de l’année », soulignent les auteurs. Lesquels souhaitent désormais poursuivre leurs travaux afin de déterminer les effets sur la santé d’expositions répétées.