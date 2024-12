Les Français et leurs scientifiques : « Je t’aime moi non plus »

Technologies, recherche privée et publique, fake news, niveau de culture scientifique… Un sondage IPSOS pour l’Institut Sapiens a interrogé les Français sur la recherche et les scientifiques. Selon son président Olivier Babeau, ce « baromètre 2024 confirme le lent mais sûr recul de la confiance que nous accordons à la science. » Des chiffres qui font réfléchir.

Ipsos et l’Institut Sapiens dévoilent les résultats de la troisième édition du Baromètre « Science et Société » (2024). Des résultats entre confiance et remise en cause de l’indépendance des scientifiques.

Ainsi, près de 70 % des Français considèrent la science comme la principale solution aux grands défis contemporains. En majorité, ils voient d’un bon œil le développement des innovations technologiques. Toutefois, un nombre croissant de Français souhaite l’arrêt de la recherche dans les énergies fossiles (43 %, +5 points par rapport à 2022).

Les vaccins dans le viseur

Les Français font confiance aux chercheurs, qu’ils soient du secteur public (75 %) ou du privé (69 %), pour trouver des solutions aux problèmes actuels. Cependant, ils doutent de leur indépendance : seuls 44 % leur font confiance pour rester indépendants vis-à-vis du gouvernement et 40 % vis-à-vis des entreprises privées. 77 % des Français pensent qu’un financement accru par le secteur privé pourrait soumettre les chercheurs à des pressions contraires à l’intérêt général. Malgré cela, 79 % jugent ce financement privé indispensable pour soutenir efficacement la recherche !

De plus, un Français sur deux considère que les désaccords entre scientifiques s’expliquent souvent par des intérêts privés. Globalement, des doutes émergent sur la transparence des chercheurs concernant les résultats de leurs travaux, avec une baisse de confiance dans des domaines comme les vaccins (55 %, -8 points par rapport à 2022) et les biotechnologies (43 %, -7 points).

Aussi compétent qu’un scientifique ?

Le jugement personnel prend une place importante : 51 % des Français pensent qu’un fait démontré par un scientifique spécialisé ne vaut pas forcément plus que leur propre jugement. Par ailleurs, 42 % déclarent faire davantage confiance à leur expérience personnelle qu’aux explications des scientifiques pour déterminer si un fait est scientifiquement vrai ou faux.

En outre, les Français portent un regard critique sur le niveau de culture scientifique de leurs concitoyens : seulement 34 % considèrent qu’il est élevé !

Des difficultés à identifier les sources d’informations fiables

78 % des Français reconnaissent avoir de plus en plus de mal à distinguer les informations scientifiques fiables des fausses, en raison de la multiplication des sources d’information. Dans ce contexte, une partie de la population adhère à certaines fake news ou reconnaît ses lacunes sur le sujet. Ainsi, 57 % estiment que les effets toxiques des organismes génétiquement modifiés dans l’alimentation ont été clairement démontrés, et 44 % pensent que les effets secondaires des vaccins contre la COVID-19 ont été très importants et dissimulés au public. Cette méconnaissance des sujets scientifiques contribue à une perte de légitimité des scientifiques.