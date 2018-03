Les jeunes en manque de sommeil

Dans le cadre de la Journée du sommeil, ce 16 mars, l’Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV) publie les résultats d’une étude sur les nuits des 15-24 ans. Résultat, la quasi-totalité ne dort pas assez. Leur dette de sommeil s’élèverait à plus d’une heure par nuit !

Le manque chronique de sommeil n’est pas sans conséquences pour notre sante. Il perturbe en effet l’équilibre physique, psychologique et cognitif. Or s’il est un public particulièrement concerné, ce sont bien les adolescents et les jeunes adultes. Selon les résultats de l’enquête MGEN/INSV intitulée « Ouvre l’œil sur ton sommeil ! », « 88% des 15-24 ans s’estiment en manque de sommeil ». En effet, la durée moyenne de leurs nuits est de 7h17 en semaine et 8h27 le week-end. « Alors qu’il est recommandé de dormir plus de 8h à cet âge, leur dette de sommeil s’élève à 1h10 par nuit en moyenne », explique l’INSV.

Par ailleurs, ils sont nombreux à rencontrer des difficultés d’endormissement, des réveils nocturnes (souvent liés, selon leurs dires, au stress inhérent à leurs études). Ainsi se sentent-ils fatigués au quotidien. Pour lutter, un jeune sur 3 consomme des excitants (café) ou encore du tabac (10%).

Comment lutter efficacement ?

Premier conseil : éviter les écrans avant de dormir. En effet, une fois couchés, les jeunes passent 1h08 sur leur smartphone ou tablette. « L’impact sur le sommeil est nocif », continue l’INSV. « Ils se réveillent la nuit et sont davantage somnolents… » À éviter donc !

Par ailleurs, un tiers des 15-24 ans ne pratique pas d’activité physique. Or le sport aide à s’endormir plus facilement. À favoriser!

Enfin, le soir, mieux vaut proscrire les excitants (café, thé, sodas, cigarettes…) et les repas trop copieux.