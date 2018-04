Les jeunes font-ils moins l’amour qu’autrefois ?

Faisons-nous autant l’amour que les générations précédentes? La question mérite d’être posée au vu des constats de deux enquêtes – l’une britannique, l’autre américaine – publiées récemment et menées sur près de 30 années. Toutes deux observent une baisse significative de la fréquence des rapports intimes, en particulier chez les 18-35 ans.

Respectivement publiées en 2013 en Grande Bretagne et 2018 aux Etats-Unis, deux enquêtes montrent une réduction de la fréquence des rapports sexuels depuis 30 ans. Dans l’étude britannique, pour la population totale des 16-44 ans, le nombre de rapports sexuels passe en-dessous de la barre des 5 rapports mensuels (4,9 relations sexuelles rapportées par les hommes et 4,8 pour les femmes) contre une moyenne de, respectivement, 6,2 et 6,3 dans la précédente édition (1999-2001).

Et pour les deux enquêtes, les résultats concordent sur les 30 dernières années. « En couple stable, ces deux travaux observent une réduction entre 10% à 15% des rapports intimes sur cette période », précise le Dr Gilbert Bou Jaoudé, sexologue à Lille. Une évolution progressive donc.

Quelques hypothèses explicatives

Pour expliquer cette tendance, plusieurs hypothèses sont avancées par les sexologues notamment. « Tout d’abord, la présence d’écrans dans la vie des couple leur prend du temps », indique le Dr Bou Jaoudé. « Un temps qui n’est par conséquent plus disponible pour le sexe. » De plus, et dans le même domaine, « le fait d’être connectés en permanence à leurs mails, aux réseaux sociaux ne favorise pas l’intimité ».

Autre raison possible, le stress. « En raison du mode de vie actuel, les jeunes affirment se sentir en insécurité professionnelle, financière etc… Ce qui entraîne une charge de stress ne favorisant pas le sexe », poursuit Gilbert Bou Jaoudé.

Enfin, « des études ont montré une réduction important des résultats des spermogrammes, donc de la fertilité, des hommes en 40 ans. Ils ont été réduits de 50% entre 1970 et 2010 », indique le sexologue. Or « les organes reproducteurs sont aussi ceux qui produisent les hormones sexuelles, expliquant peut-être en partie la baisse de la fréquence des rapports sexuels ».

Reste l’impact des perturbateurs endocriniens. « Cette hypothèse n’est pas encore beaucoup évoquée pour expliquer la baisse de la fréquence des rapports mais elle n’est pas à écarter », conclut le Dr Bou Jaoudé.