Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
32 805 articles

Maisons sport et santé : une activité physique pour tous

12 septembre 2025

La pratique d’une activité physique est bénéfique pour la santé. Une donnée incontestée. Et ce, même si l’on est malade ou si l’on n’a jamais pratiqué de sport de sa vie. C’est pour permettre à tous de s’y mettre sans se blesser ou se décourager que les Maisons sport et santé ont été créées.

La pratique d’un sport, même à intensité modérée, permet de prévenir les risques liés à la sédentarité et de lutter contre l’obésité, l’hypertension artérielle et aussi les cancers et les maladies cardiovasculaires. C’est donc pour permettre l’accès à une activité physique et sportive au quotidien, même quand on est malade que les Maisons sport et santé ont été imaginées. Mais aussi en prévention.

Il s’agit concrètement d’un panel de structures proposant des programmes d’activités physiques en fonction de critères personnels de santé. Il peut s’agir de collectivités territoriales, de centres hospitaliers, d’associations sportives, d’établissements publics, d’espaces digitalisés ou encore de structures itinérantes.

Pour qui ?

Les personnes souffrant d’affections de longue durée ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques sont donc le cœur de cible de ces établissements. Elles peuvent bénéficier d’une activité physique que l’on dit adaptée (APA) et sécurisée, délivrée par des professionnels formés.

Mais les publics concernés ne sont pas uniquement composés de personnes malades. Des individus en bonne santé qui n’ont jamais pratiqué de sport ou  depuis longtemps et veulent se remettre à l’activité physique peuvent en bénéficier. Dans tous les cas, l’activité doit être prescrite par un médecin.

S’inscrire dans la pratique durable

Principal objectif pour tous ces publics : « être pris en charge et accompagnés par des professionnels de la santé et du sport afin de suivre un programme sport-santé personnalisé susceptible de répondre à leurs besoins particuliers », précise le Ministère des sports de la jeunesse et de la vie associative. Mais pour aller plus loin, ce programme a pour but « d’inscrire (ces personnes ndlr) dans une pratique d’activité physique et sportive durable ».

A noter : Les Maisons Sport-Santé sont présentes sur l’ensemble des départements métropolitains et la quasi-totalité des territoires et collectivités d’Outre-mer.

  • Source : Ministère des sports de la jeunesse et de la vie associative – Fédération française sports pour tous – Bretagne Sport Santé

  • Ecrit par : Dominique Salomon – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Diabète : la moitié des malades non diagnostiqués
Lire la suite
Trisomie 21 : « les ciseaux moléculaires » pour retirer le chromosome en trop ?
Lire la suite
Maisons sport et santé : une activité physique pour tous
Lire la suite
Médicaments contre l’obésité : l’ANSM alerte sur les ventes frauduleuses en ligne
Lire la suite
Bouger contre le diabète : une marche à suivre
Lire la suite
Tabac, alcool, cannabis : les adolescents français en consomment de moins en moins
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Eaux micellaires : pourquoi certaines doivent-être impérativement rincées ?

SUIVANTE

Nutrition : c’est quoi un bon goûter ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils