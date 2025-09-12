Maisons sport et santé : une activité physique pour tous

La pratique d’une activité physique est bénéfique pour la santé. Une donnée incontestée. Et ce, même si l’on est malade ou si l’on n’a jamais pratiqué de sport de sa vie. C’est pour permettre à tous de s’y mettre sans se blesser ou se décourager que les Maisons sport et santé ont été créées.

La pratique d’un sport, même à intensité modérée, permet de prévenir les risques liés à la sédentarité et de lutter contre l’obésité, l’hypertension artérielle et aussi les cancers et les maladies cardiovasculaires. C’est donc pour permettre l’accès à une activité physique et sportive au quotidien, même quand on est malade que les Maisons sport et santé ont été imaginées. Mais aussi en prévention.

Il s’agit concrètement d’un panel de structures proposant des programmes d’activités physiques en fonction de critères personnels de santé. Il peut s’agir de collectivités territoriales, de centres hospitaliers, d’associations sportives, d’établissements publics, d’espaces digitalisés ou encore de structures itinérantes.

Pour qui ?

Les personnes souffrant d’affections de longue durée ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques sont donc le cœur de cible de ces établissements. Elles peuvent bénéficier d’une activité physique que l’on dit adaptée (APA) et sécurisée, délivrée par des professionnels formés.

Mais les publics concernés ne sont pas uniquement composés de personnes malades. Des individus en bonne santé qui n’ont jamais pratiqué de sport ou depuis longtemps et veulent se remettre à l’activité physique peuvent en bénéficier. Dans tous les cas, l’activité doit être prescrite par un médecin.

S’inscrire dans la pratique durable

Principal objectif pour tous ces publics : « être pris en charge et accompagnés par des professionnels de la santé et du sport afin de suivre un programme sport-santé personnalisé susceptible de répondre à leurs besoins particuliers », précise le Ministère des sports de la jeunesse et de la vie associative. Mais pour aller plus loin, ce programme a pour but « d’inscrire (ces personnes ndlr) dans une pratique d’activité physique et sportive durable ».

A noter : Les Maisons Sport-Santé sont présentes sur l’ensemble des départements métropolitains et la quasi-totalité des territoires et collectivités d’Outre-mer.