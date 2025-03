Articulations, vieillissement cutané : le collagène fait-il des miracles ?

Alors que les produits naturels ont le vent en poupe, le collagène en complément alimentaire est devenu un produit star des parapharmacies. Mais faut-il vraiment y voir un moyen de lutter contre les douleurs articulaires et le vieillissement de la peau ?

Santé articulaire, rajeunissement de la peau, beauté des ongles et des cheveux, décontraction musculaire… les compléments alimentaires à base de collagène renfermeraient de nombreuses vertus. Marché en pleine expansion, les produits à base de collagène s’arrachent en parapharmacie. Ils répondent en effet à une préoccupation dans l’air du temps, prendre soin de soi avec des produits naturels. Mais peut-on croire toutes ces promesses ?

Qu’est-ce que le collagène ?

Le collagène est une protéine, la plus abondante du corps humain. Il existe 28 types de collagène, mais le collagène de type 1 est de loin la forme la plus représentée – 90 % du total. Protéine structurale, le collagène fournit leur structure aux cellules et confère élasticité et robustesse aux tissus et organes tels que la peau, les os, le cartilage, les tendons, les vaisseaux…

Vaste famille, les types de collagène différent les uns des autres par leur composition moléculaire et leur propriété. Mais dans le langage marketing, on parle de collagène sans réellement définir le type ou la provenance de ce collagène. « De quoi parle-t-on réellement lorsque que l’on dit que ‘le collagène a des effets bénéfiques’ sur un problème de santé spécifique ? » s’interroge l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) dans un article publié en janvier 2024. « Fait-on référence à un type de collagène en particulier ? Tous les compléments alimentaires sur le marché ont-ils les mêmes effets ? Ces questions sont souvent laissées sans réponse, que ce soit dans la littérature scientifique ou dans les articles plus ‘médiatiques’ qui s’intéressent au sujet. »

Le collagène en complément alimentaire dégradé en acides aminés

Par ailleurs, le collagène est une protéine que le corps n’est pas capable d’ingérer sous cette forme. Afin d’être digéré, l’organisme dégrade le collagène, comme toute protéine, en acides aminés. Ceux-ci sont alors utilisés à la fabrication de protéines, mais pas nécessairement du collagène. « Les acides aminés peuvent certes intervenir dans la construction de collagène mais aussi de nombreuses autres protéines », souligne l’Inserm. Et ce même s’il s’agit d’acides aminés issus de la dégradation d’un complément alimentaire à base de collagène.

Des bienfaits articulaires ?

Concernant les bénéfices articulaires des compléments alimentaires à base de collagène, l’Inserm pointe la faiblesse des études : s’ils « peuvent avoir des effets bénéfiques pour limiter la douleur, en particulier dans le cadre de certaines pathologies comme l’arthrose, il existe une grande hétérogénéité en ce qui concerne la conception et le design des études, avec des échantillons de participants souvent très faibles, sans prendre en compte de potentiels facteurs de confusion et/ou sans comparaison des effets du produit à base de collagène avec ceux d’un placebo ».

Et la plupart de ces études n’assurant pas le suivi de leurs participants, impossible alors de savoir si un éventuel bénéfice perdure sur le long terme. « En l’état actuel des connaissances scientifiques, il n’existe pas à ce jour de données robustes indiquant un quelconque bénéfice de la supplémentation en collagène pour prévenir l’apparition de maladies articulaires », conclut l’institut.

Quels bénéfices pour la peau ?

Le collagène en complément alimentaire peut-il redonner élasticité et hydratation à la peau ? Diverses études indiquent que le collagène en complément alimentaire peut avoir un effet positif sur la santé de la peau, l’hydratation et l’élasticité notamment. Le Dr. Justine Kluk, dermatologue à Londres, interrogée par le Daily Mail, précise toutefois ne pas recommander les compléments alimentaires à base de collagène dans son cabinet : « Les preuves de leurs affirmations sur l’amélioration du vieillissement cutané proviennent de petites études hétérogènes, ce qui signifie que les bénéfices rapportés peuvent ne pas être généralisables à l’ensemble de la population. (…) Les compléments sont chers et doivent être pris sur le long terme pour maintenir les gains. »

En 2021, une étude sortie dans The Journal of Cosmetic Dermatology soulignait : « bien que certaines études aient démontré que la supplémentation en collagène peut améliorer les qualités de la peau telles que l’élasticité et l’hydratation, les allégations dermatologiques dans les médias dépassent toutes les preuves actuellement étayées par la littérature ».

L’Inserm appelle ainsi à la vigilance et à ne pas considérer les suppléments de collagène comme une solution miracle.