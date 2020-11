Les masques chirurgicaux : lavables et réutilisables

Destinés, en théorie, à un usage unique, les masques chirurgicaux seraient en fait réutilisables. Selon l’UFC Que Choisir, même après 10 lavages à 60°C, ils conservent un fort pouvoir de filtration.

Les bonnes nouvelles sur le front de la lutte contre la Covid-19 ne sont pas si fréquentes. En voilà une qui concerne à la fois notre porte-monnaie et la préservation de l’environnement. Les masques chirurgicaux, normalement destinés à être jetés après 4 h d’utilisation, conservent de très bonnes capacités de filtration après 10 lavages en machine à 60°C. C’est la démonstration que vient de réaliser l’UFC Que Choisir en effectuant des tests sur 3 modèles achetés en grande surface et en parapharmacie.

« Au final, même en ayant subi plusieurs cycles de lavage, ils sont bien au-dessus des exigences minimales des masques en tissu portant la garantie filtration officielle Afnor/DGA qui nous ont servi de référence », explique l’association de consommateurs.

Lavage, séchage, repassage

Dans le détail, à l’état neuf, les 3 masques arrêtaient plus de 98% des particules de plus de 3µm, « soit bien au-delà des 90% des masques en tissu les plus filtrants, notre point de repère », lancent les auteurs.

Après 10 lavages, et autant de passages au sèche-linge et de repassages doux au plus faible réglage du fer, « leurs capacités de filtration se sont maintenues à un niveau suffisant pour un usage grand public (…) Les attaches sont restées intègres. »

« Contrairement aux consignes officielles, la réutilisation des masques chirurgicaux pour un usage non médical est donc envisageable sans compromettre leurs performances », conclut l’UFC. Une bonne nouvelle pour les finances… mais aussi pour l’environnement. Les masques chirurgicaux constitués de plastiques non recyclables se multipliant sur les trottoirs.