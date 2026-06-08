Les médicaments anti-obésité, une piste contre le cancer ?

Les agonistes des récepteurs du GLP-1 sont des médicaments qui imitent une hormone naturelle impliquée dans la régulation du sucre sanguin (glycémie) et de l’appétit. Ils sont utilisés depuis 2005 (exénatide) pour traiter le diabète de type 2 et plus récemment pour favoriser la perte de poids (liraglutide, sémaglutide, tirzépatide). Ils permettent la réduction du risque cardiovasculaire et des espoirs ont émergé dans le domaine de l’arthrose ou des démences. Un frein à la progression vers une maladie métastatique Les études présentées à l’ASCO sur les médicaments « anti-obésité » et le cancer s’appuient surtout sur des analyses rétrospectives à partir de […]
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