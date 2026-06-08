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Les médicaments anti-obésité, une piste contre le cancer ?

08 juin 2026

Les agonistes des récepteurs du GLP-1 sont utilisés dans le diabète de type 2 et dans l’obésité pour induire une perte de poids. Leur remboursement dans cette dernière indication est d’ailleurs prévu à la mi-juin en France. Mais alors que se termine le congrès de la société américaine d’oncologie clinique (ASCO, Chicago), une vingtaine d’études suggèrent que ces traitements pourraient aussi avoir une place en cancérologie. Dans l’une d’entre elles, ils sont associés à un risque plus faible d’évolution vers un stade métastatique dans les cancers du poumon, du sein, colorectal et du foie.

Les agonistes des récepteurs du GLP-1 sont des médicaments qui imitent une hormone naturelle impliquée dans la régulation du sucre sanguin (glycémie) et de l’appétit. Ils sont utilisés depuis 2005 (exénatide) pour traiter le diabète de type 2 et plus récemment pour favoriser la perte de poids (liraglutide, sémaglutide, tirzépatide). Ils permettent la réduction du risque cardiovasculaire et des espoirs ont émergé dans le domaine de l’arthrose ou des démences. Un frein à la progression vers une maladie métastatique Les études présentées à l’ASCO sur les médicaments « anti-obésité » et le cancer s’appuient surtout sur des analyses rétrospectives à partir de […]

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