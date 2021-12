Les microplastiques, en cause dans les MICI ?

Nous savons désormais que nous absorbons tous sans le vouloir, via l’eau et les aliments que nous consommons, des microplastiques présents partout dans l’environnement. Il se pourrait, selon une étude chinoise, que ces polluants aient un lien avec les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.

Les microplastiques sont partout : dans l’eau, dans l’air, dans la nourriture… Les dernières analyses montrent que nous consommons des dizaines de milliers de particules chaque année. Or, des études sur des modèles animaux ont montré que l’exposition à ces produits entraîne notamment une inflammation intestinale, des modifications du microbiome. C’est pour cela qu’une équipe chinoise a cherché à déterminer si ces microplastiques pouvaient contribuer au développement de la rectocolite hémorragique et de la maladie de Crohn, des maladies inflammatoires de l’intestin (MICI). D’autant que l’incidence de ces maladies est en pleine progression.

1,5 plus de particules en cas de MICI

Pour ce faire, ils ont commencé par comparer des échantillons de selles de 50 personnes en bonne santé et 52 souffrant d’une MICI. Leur constat va dans le sens de leur hypothèse initiale puisque les échantillons des personnes malades contenaient environ 1,5 fois plus de particules par gramme que ceux du groupe contrôle. Autre observation : les échantillons du groupe malade présentaient des particules plus petites.

Par un questionnaire, les chercheurs ont découvert que les personnes ayant l’habitude de boire de l’eau en bouteille, de manger des plats à emporter et qui étaient exposés à beaucoup de poussière étaient ceux qui présentaient le plus de microplastiques dans leurs selles. Et ce dans les deux groupes. Enfin, les personnes présentant les symptômes de MICI les plus sévères avaient le plus de microplastiques dans leurs échantillons.

Même si les indices semblent pointer vers un lien fort entre microplastiques et MICI, les chercheurs refusent encore d’établir un lien de cause à effet. En effet, il se pourrait également que les personnes souffrant de MICI accumulent davantage de particules du fait même de leur maladie.