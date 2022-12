Les mycoses de la peau : des infections fréquentes

Les mycoses peuvent toucher pratiquement toutes les zones du corps. Parmi lesquelles, la peau. Comment identifier ces infections ? Comment réagir ?

Les mycoses superficielles sont des maladies cutanées dues à des champignons microscopiques. Elles peuvent toucher la surface de la peau, les ongles ou encore le cuir chevelu, mais aussi les muqueuses.

Plusieurs familles de champignons peuvent être en cause : les Candida, responsables de la plupart des manifestations pathologiques chez l’humain, les dermatophytes ou encore le pityriasis. La majorité de ces microorganismes est présente naturellement sur la peau, dans le tube digestif ou les muqueuses humaines.

Leur prolifération anormale et la colonisation d’autres parties du corps sont favorisées par plusieurs facteurs : l’humidité et la macération, le PH acide, les irritations chroniques (prothèses dentaires, traitements par rayons…), et parfois une mauvaise hygiène. Certaines maladies (diabète, VIH) ou traitements (antibiotiques, corticoïdes) les favorisent également.

Mesures préventives

Pour éviter d’en être victime, voici ce que vous pouvez faire :

Ne gardez pas vos pieds mouillés. Après votre douche, essuyez-vous bien entre les orteils avec une serviette sèche ;

Lavez régulièrement les chaussettes et les bas, les tapis de salle de bain et le linge de toilette ;

Portez des chaussures type tongs dans les salles de sport, piscines, douches collectives etc, pour limiter la contamination par contact avec le sol ;

Portez des chaussures et des chaussettes adaptées pour éviter de transpirer des pieds (hypersudation) ;

Evitez de porter deux jours de suite les mêmes chaussures pour laisser à la transpiration le temps de s’évacuer ;

Désinfectez vos chaussures.

Les signes à repérer

Si malgré vos précautions, vous pensez être concerné, voici les principaux symptômes à reconnaitre :

Mycose des pieds. Une rougeur puis des vésicules avec une démangeaison apparaissent entre les orteils, la peau desquame et une macération s’installe ;

Une rougeur puis des vésicules avec une démangeaison apparaissent entre les orteils, la peau desquame et une macération s’installe ; Mycose des ongles. Les tissus deviennent tuméfiés, rouges et douloureux, et laissent échapper un liquide clair ;

Les tissus deviennent tuméfiés, rouges et douloureux, et laissent échapper un liquide clair ; Une mycose de la peau. Le pli est rouge, suintant et il est le siège de fissures et d’un dépôt jaunâtre avec sensation de brûlure, voire de douleurs.

Quels traitements ?

Bien que ces infections soient généralement sans gravité, il est important de les soigner avec un traitement adapté. Sans quoi elles ne guérissent pas et peuvent affecter de façon importante la qualité de vie. En cas de doute consultez votre médecin traitant ou un dermatologue.

« Les traitements se font par voie locale, et orale, mais chaque cas est particulier, et il est important de respecter rigoureusement le protocole de soins prescrit par le médecin pour obtenir la décontamination et la guérison », précise la Société française de dermatologie. Un conseil d’autant plus important à rappeler que « les traitements sont longs le plus souvent, et les écourter expose à des rechutes ».