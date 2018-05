Les produits laitiers, bons pour les hommes de plus de 50 ans…

Une équipe internationale confirme l’intérêt des produits laitiers sur la santé osseuse. Les chercheurs ont ainsi montré qu’un apport accru en lait et autres yaourts améliore la densité minérale osseuse et renforce la colonne vertébrale. Des observations surtout valables chez les hommes de plus de 50 ans.

Des chercheurs de l’Institut pour la recherche sur le vieillissement de Boston, de l’Université de Wageningen (Pays-Bas), de l’Université de Reading (Angleterre) et du Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) encouragent les hommes de plus de 50 ans à consommer toujours plus de produits laitiers.

Associer tous les produits laitiers

Pour parvenir à ce conseil nutritionnel, ils ont procédé à des examens radiologiques afin de déterminer la densité osseuse de 1 522 hommes et 1 104 femmes âgés de 32 à 81 ans. Après analyse des comportements alimentaires des participants, les auteurs ont remarqué que « chez les hommes, des apports plus élevés en produits laitiers tels que le lait, le yaourt et le fromage sont associés à une densité minérale osseuse volumétrique et à une force vertébrale plus élevées. » Une observation qui semble d’autant plus vraie après 50 ans.

Rappelant que la densité minérale osseuse et la force vertébrale sont « deux marqueurs de la solidité de l’os », les chercheurs indiquent que c’est « la combinaison des différents produits laitiers qui présente le plus d’avantages ».