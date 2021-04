Les soignants hospitaliers pas assez soutenus ?

Depuis un an, les soignants des hôpitaux travaillent en toute première ligne face à la Covid-19. Et malgré les applaudissements de 20h au printemps dernier, ils se sont sentis globalement délaissés par les institutions. C’est le constat d’une enquête menée auprès du personnel hospitalier de nuit de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) durant la première vague épidémique.

Manque de masques, de lits de réanimation et de personnel qualifié… Déjà, lors de la première vague de Covid-19, les personnels hospitaliers évoquaient les carences de moyens auxquels ils devaient faire face. Des carences qui les exposent à un risque d’infection et à une fragilité psychologique dans un contexte professionnel inédit. C’est justement pour recueillir leur vécu et leurs perceptions qu’une étude baptisée Aladdin* a été menée par des chercheurs des établissements de l’AP-HP auprès du personnel hospitalier de nuit parisien tout de suite après la première vague épidémique de Covid-19.

10% ont reçu un soutien psychologique

Une large majorité – 90,6% – a évoqué sa « peur de transmettre la Covid-19 à ses proches, 65,5% d’être infectés au travail et 77,8% se sentent plus vulnérables face à l’infection ». La survenue soudaine de ce virus nouveau constitue une raison en soi de craindre une infection pour les soignants. Néanmoins, d’autres facteurs expliquent aussi la peur des personnels. Ainsi, « 58,4% ont eu des difficultés d’accès au dépistage Covid, 59,7% ont trouvé difficile d’appliquer les mesures de protection que 27,6% considèrent inadéquates ». La gestion de la première vague aurait-elle été lacunaire ? En tout cas, face à cette réalité anxiogène, à peine 10,1% des personnels interrogés avaient reçu récemment un soutien psychologique. Résultat, et sans surprise, seulement 19,6% faisaient alors confiance aux institutions pour gérer la crise sanitaire.

« Des enseignements doivent aussi être tirés de la première vague épidémique », concluent les auteurs. Lesquels recommandent de « développer la prévention et le suivi de ces risques (…) afin de protéger davantage et de soutenir le personnel hospitalier, en première ligne dans la lutte contre la pandémie. » Seront-ils entendus ?

*Questionnaire en ligne réalisé auprès de 1 387 répondants du 15 juin au 15 septembre 2020 dans 39 hôpitaux