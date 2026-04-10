L’exergaming : comment allier sport et jeux vidéo ?

Le terme exergaming provient de la contraction des mots exercice et de gaming. Autrement dit, il s’agit de jeux vidéo actifs, sur fond d’interactivité ou autre réalité virtuelle. Dans ces exergames, joueurs et joueuses doivent utiliser l’ensemble de leur corps ou certaines parties, pour participer au jeu.
Face à la diversité des exergames existants, l’activité physique induite peut être très variée. Certains jeux entraînent des mouvements qui favorisent le renforcement musculaire, l’équilibre ou la souplesse. Pour les jeunes comme pour les aînés.
Si l’approche a été initialement pensée pour lutter contre la sédentarité, de nombreux jeux sont conçus pour stimuler également les fonctions cognitives et sensorielles. Avec un usage en direction des personnes âgées :
Par ailleurs, il existe quantité d’exergames basés sur les apprentissages scolaires ! Ils sollicitent ainsi les connaissances et savoir-faire enseignés dans des matières comme les mathématiques, par exemple. Au point d’envisager de les coupler au dispositif national des 30 minutes d’activité physique quotidienne (APQ) en primaire, comme l’a montré une étude française publiée en septembre dernier.
Source : Medicina (Kaunas). 2025 Nov 8;61(11):2001. - Vaillant-Coindard, E., Goncalves, A., Lespiau, F., Briet, G., Palermo, A., Decobert, E., Allegret-Bourdon, N. et Charbonnier, É. (2024). Utilité perçue de l’exergaming pour favoriser l’activité physique à l’école : étude pilote auprès des enseignants. Santé Publique, . 36(HS2), 117-128. - Aurélie Goncalves,Angèle Palermo,Eugénie Vaillant-Coindard,Gaëtan Briet,Florence Lespiau,et al..Coupler les exergaming aux 30minutes d’activité physique quotidienne enprimaire pour améliorer la littératie physique, les compétences psychosociales et les apprentissages scolaires. Colloque la XR en mouvement, Jun 2025, Limoges, France. ⟨hal-05249420⟩
Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
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