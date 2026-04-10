L’exergaming : comment allier sport et jeux vidéo ?

Volontiers associés à la sédentarité et à l’inactivité physique, les jeux vidéo peuvent dans certaines circonstances favoriser le mouvement. Ce phénomène porte un nom : l’exergaming. Mais est-il si bénéfique pour la santé ?

Le terme exergaming provient de la contraction des mots exercice et de gaming. Autrement dit, il s’agit de jeux vidéo actifs, sur fond d’interactivité ou autre réalité virtuelle. Dans ces exergames, joueurs et joueuses doivent utiliser l’ensemble de leur corps ou certaines parties, pour participer au jeu.

A l’origine, lutter contre la sédentarité

Face à la diversité des exergames existants, l’activité physique induite peut être très variée. Certains jeux entraînent des mouvements qui favorisent le renforcement musculaire, l’équilibre ou la souplesse. Pour les jeunes comme pour les aînés.

Pour les ainés

Si l’approche a été initialement pensée pour lutter contre la sédentarité, de nombreux jeux sont conçus pour stimuler également les fonctions cognitives et sensorielles. Avec un usage en direction des personnes âgées :

pour les faire bouger et, par exemple, limiter les risques de chute, avec selon les études scientifiques des résultats plutôt probants en termes d’équilibre, de marche et de qualité de vie. En tout cas chez des patients atteints de maladie de Parkinson ;

en prévention ou dans la prise en charge d’affections comme les maladies de Parkinson et d’Alzheimer. La Fondation Alzheimer rapporte en effet les résultats positifs d’une étude suédoise publiée en septembre 2025 et selon laquelle, l’exergaming apporte « des bénéfices mesurables chez des personnes souffrant de troubles cognitifs précoces». Et ce, au terme de 12 semaines de programme : 5 séances de 24 minutes hebdomadaires. Selon les auteurs, « les examens d’imagerie cérébrale ont mis en évidence des changements dans certaines régions clés du cerveau, notamment l’hippocampe (mémoire et apprentissage) et le thalamus (traitement sensoriel) ».

A l’école

Par ailleurs, il existe quantité d’exergames basés sur les apprentissages scolaires ! Ils sollicitent ainsi les connaissances et savoir-faire enseignés dans des matières comme les mathématiques, par exemple. Au point d’envisager de les coupler au dispositif national des 30 minutes d’activité physique quotidienne (APQ) en primaire, comme l’a montré une étude française publiée en septembre dernier.