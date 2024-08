L’hypertension non traitée, un facteur de risque de maladie d’Alzheimer

Une étude publiée dans la revue Neurology de l'American Academy of Neurology révèle un lien entre une hypertension artérielle non traitée et un risque accru de développer la maladie d'Alzheimer chez les plus de 60 ans.

Les personnes souffrant d’hypertension artérielle sont plus susceptibles de développer une démence. Mais la prise de médicaments visant à réduire la tension pourrait contribuer à prévenir ce risque.

Pour étudier cette association, une équipe de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie, a examiné les données de 31 250 participants issus de 14 études internationales. L’âge moyen des participants était de 72 ans, et tous ont été suivis pendant quatre ans.

Et les résultats sont frappants : les personnes souffrant d’hypertension non traitée présentaient un risque de développer une démence plus élevée de 36 % par rapport à celles ne souffrant pas d’hypertension. Et de 42 % comparé aux personnes traitées pour une hypertension.

« Notre méta-analyse, qui a porté sur des personnes du monde entier, montre bien que la prise de médicaments contre l’hypertension est associée à une diminution du risque de démence », explique le Dr Matthew J. Lennon, principal auteur de ce travail.

Surtout dans la démence vasculaire

Des études ont déjà démontré que les personnes souffrant d’hypertension artérielle au milieu de leur vie (entre 40 et 65 ans) étaient plus susceptibles de développer une démence plus tard dans leur vie, en particulier une démence vasculaire.

L’hypertension est à l’origine de la dégradation des petits vaisseaux sanguins du cerveau, notamment elle favorise leur rétrécissement et obstruction. Ce phénomène entraine une diminution de l’apport d’oxygène dans le cerveau, puis à long terme des troubles cognitifs si les vaisseaux obstrués concernent les zones de la mémoire. Le traitement de l’hypertension artérielle peut être utile pour maintenir la mémoire et les capacités de réflexion et réduire le risque de démence par rapport aux personnes qui ne sont pas traitées.