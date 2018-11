Maladie chronique, le diabète peut entraîner des épisodes hypoglycémiques. Pour le patient, ces derniers se manifestent par de multiples symptômes comme des vertiges, des bourdonnements dans les oreilles, une impossibilité à se concentrer, des nuits difficiles… Pendant longtemps, les patients n’avaient pas d’autre choix que de se « resucrer ». Aujourd’hui, d’autres solutions, efficaces et innovantes, existent.

« L’hypoglycémie de la personne diabétique survient lorsque le taux de sucre dans le sang baisse pour atteindre une valeur inférieure à 0,70 g/l », explique le Pr Laurence Kessler, diabétologue aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Ces crises surviennent en moyenne deux fois par semaine chez un diabétique insulino-dépendant.

« Les symptômes typiques sont des palpitations, des sueurs une sensation de confusion ou encore de vertiges. » Dans certains cas, l’hypoglycémie reste silencieuse : cette forme – dite asymptomatique – s’avère plus difficile à prévenir. Silencieuses ou non, ces « crises » impactent le quotidien. « L’hypoglycémie est à prendre au sérieux. Elle fragilise le patient dans son activité quotidienne. L’atteinte de l’hypoglycémie sur le cerveau, appelée glucopénie cérébrale, entraîne des troubles de la concentration, de la mémoire voire des malaises », précise le Pr Kessler.

Anticiper la « crise », c’est possible

Pour autant, l’hypoglycémie n’a rien d’une fatalité. Des solutions d’ores et déjà disponibles sont conçues pour protéger le patient de l’hypoglycémie. Par exemple Medtronic propose un système composé d’une pompe à insuline externe et d’un capteur de glucose couplé à la pompe. Ce système permet de stopper l’arrivée d’insuline en cas de risque d’hypoglycémie et de relancer l’administration quand le taux de glucose remonte.

Grâce à ces systèmes des épisodes d’hypoglycémies peuvent ainsi être évités. « Plus autonome, le patient apprend à se connaître et à mieux gérer sa maladie », atteste le Pr Kessler.

L’hypoglycémie, demain j’arrête !

Diminuer l’impact de l’hypoglycémie c’est désormais possible. En amont de la journée mondiale du diabète – le 14 novembre – une initiative de sensibilisation à l’hypoglycémie #StopHypo est proposée par Medtronic aux patients et aux soignants. De nombreuses informations sur l’hypoglycémie sont disponibles sur le site www.parlonsdiabete.com et sur la page FB Medtronic Parlons Diabète. Les patients diabétiques sont invités à apporter leur témoignage et à partager leurs expériences pour que l’hypoglycémie ne soit plus une fatalité.