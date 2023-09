L’industrie pharma recrute

Du 2 au 6 octobre se tiendra la deuxième édition de la semaine des métiers de l’industrie pharmaceutique. L’occasion de se pencher sur les 150 métiers de ce secteur. De la production, au numérique, en passant par la recherche, 10 000 recrutements sont recensés chaque année, à travers toute la France. Tout au long de la semaine de nombreux événements auront lieu sur le territoire pour présenter la filière et ses métiers.

Les Entreprises du Médicament (Leem), en partenariat avec Pôle Emploi et l’Association HandiEM se sont associés pour présenter du 2 au 6 octobre le secteur du médicament. « Nous souhaitons aller au plus près des publics concernés », explique Arnaud Chouteau, directeur emploi/formation au Leem. Jeunes scolarisés, étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi, salariés en reconversion, personnes en situation de handicap…

Une tension à tous les niveaux

« Nous avons dressé le constat suivant : il nous est de plus en plus difficile de recruter dans l’industrie pharmaceutique », explique Arnaud Chouteau. « A peu près toutes les familles de métier sont concernées : recherche et développement, production, qualité. Mais aussi les nouveaux métiers notamment dans l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les biotechnologies… »

Faire connaître les métiers

Comment expliquer une telle situation ? « La France connaît un taux de chômage bien plus faible qu’il y a 5-6 ans. De ce fait nous sommes confrontés à une concurrence bien plus importante entre les différents secteurs industriels. Et nous devons aussi faire face à une pénurie de talents car d’une part il y a un défaut d’anticipation au niveau général et d’autre part parce que les métiers de l’industrie pharmaceutique ne sont pas forcément très connus. C’est pour cela que nous travaillons à la fois sur le court terme, avec la mise en place de partenariats avec Pôle Emploi, l’APEC ou encore des structures de terrain. Mais aussi sur le long terme pour faire connaître nos métiers en allant directement auprès des jeunes, dans les écoles, collèges, lycées et universités. »

Une semaine riche en événements

Et cette semaine devrait permettre de mettre l’accent sur les deux versants, le court et le moyen terme. Avec au programme : des forums, des job datings, des parcours de découverte des métiers, des webinaires, des visites d’entreprises, des portes ouvertes, des rencontres avec des étudiants… Autant d’événements qui auront lieu partout en France, sur l’ensemble des territoires. « Le programme se veut particulièrement riche. Avec par exemple des portes ouvertes dans nos centres de formation à Dreux, à Bordeaux, à Chartres, ou encore en Alsace. Mais aussi un forum à Lyon, des job datings à Clermont-Ferrand, à Lille. » Au total, plus de 60 événements auront lieu du 2 au 6 octobre dans pratiquement toutes les régions métropolitaines.

Pour tout savoir sur la Semaine pour la diversité et l’attractivité des métiers de l’industrie pharma, vous pourrez identifier rapidement via une carte interactive l’ensemble des événements organisés dans votre région via ce lien : https://www.semainedelapharma.leem.org/.

L’emploi dans la pharma en chiffres

L’industrie pharma rassemble 103 000 emplois. L’année dernière ce secteur a recruté 14 000 personnes. Et les besoins sont immenses pour les prochaines années, avec notamment près de 10 000 postes ouverts d’ici à 2030 dans les biotechnologies et 5 000 dans le numérique d’ici 2026.