L’insuline, une production française ?

Découverte il y a 100 ans, l’insuline est utilisée chaque jour par des dizaines de millions de diabétiques à travers le monde. En France, une usine du laboratoire Lilly est spécialisée dans la production d’insuline. Quel est justement le processus industriel mis en place ? Quelles sont les valeurs ajoutées de cette production française sur la qualité et la sécurité des produits ? A l’occasion de la Journée mondiale du diabète le 14 novembre, les réponses de Véronique Lutz, directrice des sciences et de la technique du site de Fegersheim.

Qu’est-ce que l’insuline ?

Chacun d’entre nous a déjà entendu parler d’insuline. Mais de quoi s’agit-il précisément ? L’insuline est une hormone produite par le pancréas. Selon l’Inserm son rôle consiste « à favoriser l’entrée du glucose au niveau des cellules musculaires, graisseuses et hépatiques. L’absence de cette hormone empêche l’organisme de stocker du sucre ». Aussi le sucre dans le sang n’est plus utilisé et cela entraîne une hyperglycémie chronique, majorée lors des repas. Dans le cas du diabète, le pancréas ne produit justement pas assez d’insuline.

Une histoire centenaire

Il y a 100 ans, une équipe de chercheurs canadiens de l’Université de Toronto a découvert l’insuline. Une découverte scientifique majeure pour des millions de diabétiques. Quelques mois plus tard, le 11 janvier 1922, a lieu la première injection d’extraits pancréatiques. Résultat, Leonard Thompson, un jeune homme de 14 ans atteint d’un diabète au stade de coma, est le premier patient à être sauvé de cette maladie mortelle.

De l’hôpital à la maison

C’est seulement deux ans après cette découverte que l’industrialisation de l’insuline démarre. « Le premier à œuvrer sera le laboratoire Lilly », explique Véronique Lutz. « A l’époque il s’agissait de flacon rempli à partir d’insuline d’origine animale et on l’injectait via une seringue principalement en milieu hospitalier. Depuis, il y a eu de nombreuses innovations comme le développement des premières insulines par génie génétique, puis la mise au point du premier analogue de l’insuline. Les patients peuvent désormais s’injecter eux-mêmes leur insuline. Aujourd’hui, notre ambition, c’est de proposer une solution thérapeutique à l’ensemble des patients, adaptée à leurs modes de vie, et ce à chaque stade de la maladie. »

Un site majeur de production de l’insuline

L’usine de Fegersheim, près de Strasbourg, produit des biomédicaments, dont l’insuline. « Tout part d’un principe actif, l’insuline, qui ressemble à une poudre blanche, pour finir par produire des cartouches qui contiennent de l’insuline diluée et qui seront ensuite assemblées en stylo injecteur ou pourront être insérées par le patient dans un stylo réutilisable », précise Véronique Lutz. « Le procédé démarre par des étapes de formulation, qui consistent à mélanger cet ingrédient à des excipients et de l’eau injectable. Ce mélange viendra ensuite remplir les cartouches. Puis nous allons procéder à l’étape d’assemblage des stylos. Tout au long du processus de fabrication de multiples contrôles sont réalisés pour répondre à un cahier des charges extrêmement précis. ». A noter qu’au total 180 millions d’unités sont produites chaque année sur le site tous produits confondus.

« Du made in France »

A Fegersheim, le niveau de qualité et de sécurité des produits de santé est au cœur des enjeux. « Nous sommes dans un environnement extrêmement sécurisé et réglementé », explique Véronique Lutz. « Ceci pour assurer à la fois la sécurité de nos employés et des patients. Nous appliquons ainsi des règles très strictes pour produire dans un milieu stérile imposant par exemple des tenues très spécifiques. Nous disposons par exemple d’isolateurs qui permettent de créer une atmosphère contrôlée au cours de différentes manipulations. »

Produire en France des produits de santé ? Si la crise sanitaire a mis en lumière notre dépendance pour de nombreux produits, les investissements constants sur le site, avec plus de 434 millions d’euros au cours des dix dernières années, ont participé à maintenir un approvisionnement continu des médicaments, dont l’insuline, sur lesquels des milliers de patients comptent. D’ailleurs, « l’usine de Fegersheim est un des premiers sites au monde à avoir lancé la production d’insuline en cartouche, notamment grâce à une expertise scientifique et technique largement reconnue. »