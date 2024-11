L’orgasme, comment mettre toutes les chances de son côté ?

Qu’est-ce que qui peut faciliter l’orgasme ? Les quatre conseils du Dr Damien Mascret, sexologue et auteur du livre « Le cycle du désir ».

1 – Tout faire pour être au mieux dans sa tête, son corps et sa relation

Le triptyque – corps, esprit, relation – est fondamental pour accéder à l’orgasme. Il n’est pas nécessaire que tout soit parfait, mais il faut s’efforcer de lever les éventuels obstacles. « La qualité de la relation joue un rôle crucial, renchérit Damien Mascret. Pour lâcher prise, il est nécessaire d’être en phase avec soi-même. Les personnes ayant des personnalités moins flexibles peuvent avoir plus de difficultés à se détendre. De plus, on peut se sentir à l’aise avec un partenaire et pas avec un autre, en raison de conflits ou de ressentiments, voire de violences. »

Une étude finlandaise de 2016 a établi que les clés d’orgasmes plus fréquents résidaient dans des facteurs mentaux et relationnels. Ces facteurs incluent l’importance que la personne accorde à l’orgasme, le désir sexuel, l’estime de soi sexuelle et l’ouverture de la communication sexuelle entre les partenaires. De plus, les déterminants positifs incluent la capacité de concentration, les initiations sexuelles mutuelles (des expériences nouvelles, notamment) et les bonnes techniques sexuelles du partenaire. « Une relation qui procure un bien-être émotionnel et où le sexe est abordé de manière ouverte et positive favorise les orgasmes », résume le sexologue.

Un point noir : cette étude a aussi constaté que les femmes valorisent l’orgasme de leur partenaire plus que le leur.

2 – L’excitation est multi-sensorielle

Cependant, « cette capacité à lâcher prise est une condition nécessaire, mais non suffisante, prévient-il. Même si cela fonctionne bien, d’autres conditions doivent être réunies, en particulier l’excitation. L’orgasme se produit lorsque l’excitation atteint un seuil suffisant. Et l’excitation n’est pas que sensorielle et physique, elle est aussi psychologique ! Chez certaines personnes, l’un de ces éléments peut dominer. Par exemple, certaines femmes peuvent déclencher des orgasmes simplement par la pensée. Le mélange d’excitation physique et psychologique varie d’un individu à l’autre et selon les situations. Une personne peut lâcher prise complètement, mais sans stimulation sensorielle ni excitation psychologique, que ce soit par l’acte ou par le biais de fantasmes, il ne sera pas possible de déclencher un orgasme. »

Par conséquent, des sous-vêtements affriolants ou un contexte romantique ne suffit pas pour garantir l’excitation nécessaire à l’orgasme. Il faut être actif dans la recherche de pratiques excitantes pour soi.

3 – Observer comment fluctue son excitation au cours du rapport sexuel

Une question fondamentale que le Dr Mascret pose toujours en consultation est : « lors d’un rapport sexuel, avec ou sans pénétration, en solo (masturbation) ou avec votre partenaire, comment évolue votre excitation sur une échelle d’un à dix, où dix représente l’orgasme ? » Il est intéressant d’évaluer cette évolution, explique-t-il, « en fonction des pratiques, des pensées ou des émotions, tout au long du rapport sexuel. Par exemple, certaines personnes peuvent commencer avec une excitation à zéro, et d’autres d’emblée à cinq ou six. »

Cela montre que le contexte d’excitation n’est pas le même. En fonction des éléments qui font monter ou descendre le niveau d’excitation, il sera possible de travailler dessus.

4 – Ne pas miser à tout prix sur l’orgasme par pénétration vaginale

Une idée fausse qui circule beaucoup chez les femmes est que le but de l’acte sexuel serait d’avoir un orgasme par pénétration vaginale. « C’est malheureusement une idée fausse fréquente qui pousse certaines femmes à se priver de stimulation clitoridienne pendant la pénétration, aspirant uniquement à atteindre l’orgasme par stimulation vaginale », explique Damien Mascret. Or, il est établi qu’une femme sur dix seulement est capable d’atteindre l’orgasme par pénétration vaginale (partenaire ou sextoy).

« Beaucoup de couples rediscutent la place de la pénétration, ajoute-t-il, qui devient une simple variante optionnelle lors d’un rapport sexuel. Que l’homme ait ou non un orgasme par pénétration vaginale, n’oublions pas que sa partenaire peut très bien préférer un orgasme sans pénétration, juste par stimulation orale ou manuelle du clitoris. »

A écouter ! Sexo’Clock, c’est le nouveau podcast qui explore la sexualité par le docteur Damien Mascret.

Damien Mascret est l’auteur de l’ouvrage « Le cycle du désir » (éditions du Faubourg 2023 ; Pocket 2024)