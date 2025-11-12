Generic selectors
33 018 articles

Lutter contre le stress, l’inflammation… Les bienfaits insoupçonnés d’une visite au musée

12 novembre 2025

Selon des chercheurs de l'Institut de psychiatrie, de psychologie et de neurosciences du King's College de Londres, contempler des œuvres d'art dans les galeries serait bénéfique pour l’esprit mais aurait aussi un impact positif immédiat sur le corps.

Comment notre corps réagit-il lorsque nous observons des œuvres d’art ?  Pour répondre à cette question, des scientifiques de l’Institut de psychiatrie, de psychologie et de neurosciences du King’s College de Londres ont recruté 50 volontaires âgés de 18 à 40 ans. Tous ont été invités à observer des chefs-d’œuvre de maîtres de la peinture (Manet, Van Gogh ou Gauguin), certains contemplant soit des œuvres originales à la Courtauld Gallery de Londres, soit des reproductions.

Leur fréquence cardiaque et leur température ont été mesurées à l’aide de montres numériques afin de suivre leur niveau d’intérêt et d’excitation.

Le taux de cortisol, principale hormone du stress, a diminué en moyenne de 22 % dans le groupe ayant visité la galerie, contre seulement 8 % dans le groupe ayant contemplé des reproductions. « Les personnes ayant admiré des œuvres originales ont également présenté une activité cardiaque plus dynamique, ce qui indique que l’art sollicite l’organisme par le biais de l’éveil émotionnel et de la régulation du stress », expliquent les auteurs.

Moins de maladies chroniques

Plus surprenant encore, les cytokines pro-inflammatoires (IL-6 et TNF-α) liées au stress et à diverses maladies chroniques, ont diminué respectivement de 30 % et 28 % chez les personnes contemplant l’art original, tandis qu’aucun changement n’a été observé dans le groupe des reproductions.

« Les hormones du stress et les marqueurs inflammatoires comme le cortisol, l’IL-6 et le TNF-alpha, sont liés à de nombreux problèmes de santé, allant des maladies cardiaques et du diabète à l’anxiété et à la dépression, lance le Dr Tony Wood, principal auteur de ce travail. Le fait que la contemplation d’œuvres d’art originales ait réduit ces marqueurs suggère que les expériences culturelles pourraient jouer un rôle important dans la protection du corps et de l’esprit. »

L’art ne nous émeut donc pas seulement émotionnellement, il apaise aussi le corps. Alors que nous cherchons constamment des moyens de réduire notre stress quotidien et d’améliorer notre bien-être, les musées apparaissent comme des havres de paix potentiellement bénéfiques pour notre santé physique.

  • Source : https://www.kcl.ac.uk/news/the-positive-impact-of-art-on-the-body

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

