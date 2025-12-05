Vélo d’intérieur : quels bénéfices pour votre santé ?

Les bénéfices du vélo d’appartement sont ceux de toute activité physique et sportive dite portée. Autrement dit, de façon schématique, votre corps ne pèse pas sur vos jambes ! Le fait d’être assis et de faire tourner vos jambes n’engendrent pas d’impacts au niveau du sol, ce qui épargne fortement les articulations : chevilles, genoux, hanches…
« Les fesses posées sur la selle réduisent le travail des muscles stabilisant le bassin », rapportent le Dr Stéphane Cascua et le journaliste Alain Dalouche dans un ouvrage consacré au cardio-training. « Ainsi, la hanche n’est ni écrasée par le poids du corps, ni serrée par la contraction musculaire ». A tel point qu’à leurs yeux, « le vélo est autorisé et même vivement conseillé en cas d’arthrose de la hanche ou de prothèse de hanche ».
Quant au dos, il apparait également préservé, à condition d’adopter une position ni trop couchée, ni trop cambrée. Idéalement avec un buste à 45°, donc légèrement incliné vers l’avant. Outre l’aspect articulaire, le cœur et les vaisseaux en tirent également de nombreux bienfaits, à l’image de toute discipline d’endurance, qui entretient la “pompe” cardiaque.
Tout est question de réglages, pour adopter la position idéale soit celle où vous vous sentirez à l’aise pour pédaler en douceur, avec un buste incliné à 45°. Pour cela, quelques conseils :
Il existe une telle variété d’appareils et de marques qu’il apparaît indispensable de vous rapprocher d’un vendeur spécialisé. Vous commencerez par lui confier votre objectif (reprendre le sport, perdre du poids, s’entretenir…), la pratique envisagée (fréquence, intensité…) et bien sûr votre budget ! Sans oublier qu’il pourra vous recommander un appareil connecté, si vous tenez à conserver toutes vos données. Un dernier point : il existe même des mini-appareils – sorte de pédalier posé sur un socle – qui vous permettent de faire tourner les jambes… lorsque vous êtes au bureau par exemple !
Source : Programmes de cardio-training. Dr Stéphane Cascua et Alain Dalouche. Amphora Editeur
Ecrit par : David Picot – Edité par : Dorothée Duchemin
