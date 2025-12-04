Deux cas de MERS-CoV identifiés en France, quel est ce virus ?

Deux cas de coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) viennent d’être confirmés sur le territoire national chez des personnes revenant d’un voyage dans la péninsule arabique, annonce le ministère de la Santé. Voici les éléments à connaître sur ce virus.

Le ministère de la Santé et Santé publique France ont été informés de deux cas de MERS-CoV (l’acronyme anglais pour Middle East respiratory syndrome coronavirus) sur le territoire national. Ces cas ont été confirmés après l’apparition de symptômes évocateurs et la mention d’un voyage commun en péninsule Arabique.

Selon les propos rassurants de la ministre de la Santé Stéphanie Rist, « ces patients sont suivis dans le cadre d’une prise en charge à l’hôpital par mesure de précaution et leur état est stable. Toutes les mesures de gestion ont été instaurées pour limiter le risque de transmission du virus à l’entourage des patients et aux personnels soignants (recherche des personnes contacts afin de leur proposer un suivi, gestes barrières, dépistage, isolement, conduite à tenir en cas d’apparition de symptômes, même modérés) ».

A cette heure, aucune chaîne de transmission secondaire n’est à ce stade identifiée en France. Les autres personnes ayant participé à ce voyage commun sont sous haute surveillance.

4 cas de MERS-CoV depuis 2013 dans l’Hexagone

En France, jusqu’ici, seuls deux cas d’infection par ce coronavirus avaient été recensés depuis 2013 : le premier concernait un voyageur de retour de l’étranger, le second un patient ayant partagé sa chambre d’hôpital avec cette personne. Depuis 2012 et à la date du 3 novembre 2025, 2 640 cas de MERS-CoV ont été recensés dans le monde.

Une maladie infectieuse émergente signalée en 2012 en Arabie saoudite

Les coronavirus constituent une vaste famille de virus pouvant provoquer des maladies diverses, allant du rhume banal au syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

En ce qui concerne le Coronavirus du Syndrome Respiratoire du Moyen-Orient, il a été identifié pour la première fois en Arabie Saoudite en 2012. C’est un virus zoonotique, c’est-à-dire qu’il se transmet de l’animal à l’homme. En effet, le virus est endémique chez les dromadaires et les chauves-souris de la péninsule arabique et de plusieurs régions d’Afrique, c’est-à-dire que sa présence est continue dans cette région, et qu’il y circule donc régulièrement. La transmission survient par contact direct ou indirect, comme la consommation de produits crus issus de l’animal ou contaminés.

Une transmission interhumaine existe aussi, par contact direct ou indirect, via les gouttelettes respiratoires et, de façon occasionnelle, par voie aérienne. Elle touche surtout les personnels soignants exposés lors de gestes médicaux ou les personnes vivant dans un même foyer. Le risque de transmission en population générale reste faible.

Les foyers de MERS-CoV identifiés au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud

Le virus MERS-CoV a été identifié et lié à des infections humaines chez des dromadaires dans plusieurs états membres du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie du Sud. Dans l’ensemble, des infections humaines par le MERS-CoV ont été notifiées dans 27 pays, dans les six régions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Fièvre, toux et difficultés respiratoires

Le temps d’incubation du virus MERS-CoV varie de 5 à 15 jours. Comme pour la Covid-19 et son virus le SARS-CoV-2, les symptômes sont peu spécifiques. Ils vont de symptômes respiratoires bénins à une maladie respiratoire aiguë sévère, voire au décès : fièvre, toux, difficultés respiratoires, essoufflement, parfois troubles gastro-intestinaux. Des symptômes auxquels il faut être vigilant si l’on revient d’un pays à risque.

La prise en charge repose non pas sur le traitement de l’infection virale en elle-même, mais sur le traitement symptomatique, pour en atténuer les manifestations. L’Institut Pasteur indique que le virus MERS-CoV peut entraîner le décès de la personne infectées dans environ 30 % des cas.

Les formes graves peuvent entraîner une insuffisance respiratoire nécessitant le recours à la ventilation mécanique et à une assistance en unité de soins intensifs. Il a été constaté que le virus semble provoquer des formes plus sévères de la maladie chez les personnes âgées, immunodéprimées ou atteintes de comorbidités ou de maladies chroniques, telle qu’une maladie rénale, un cancer, une maladie pulmonaire chronique ou le diabète.

Aucun vaccin ni traitement spécifique n’est disponible à ce jour, mais plusieurs vaccins et options thérapeutiques contre le MERS-CoV sont en développement.

Dans les pays à risque, l’OMS rappelle que les règles d’hygiène alimentaire doivent être respectées. Il faut éviter de boire du lait cru de chamelle, d’entrer en contact avec de l’urine de dromadaire et de consommer de la viande de chameau insuffisamment cuite. Les produits d’origine animale cuits ou pasteurisés correctement peuvent être consommés sans danger.

Pour en savoir plus sur le Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV)