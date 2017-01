Mal de dos : le yoga, oui mais…

Du yoga contre le mal de dos ? Des médecins américains appellent à la prudence : cette approche soulagerait bien à court terme les patients souffrant de lombalgies chroniques. A condition toutefois que les séances soient dirigées par un(e) professeur(e) qualifié(e).

Le Dr Susan Wieland et son équipe de la University of Maryland School of Medicine (Baltimore – Etats-Unis) ont compilé douze études réalisées sur l’intérêt du yoga pour soulager les maux de dos. Soit un total de 1 080 hommes et femmes âgées de 34 à 48 ans, vivant aux Etats-Unis, en Inde ou au Royaume-Uni. Les participants souffraient tous de lombalgies chroniques, sans causes identifiées.

Le yoga, efficace à court terme

D’une manière générale, les résultats font effectivement état d’une légère amélioration de leur condition, en tout cas par rapport à celles et ceux qui ne font pas d’exercices. Ce bénéfice s’étalerait entre 6 et 12 mois. C’est pourquoi les auteurs restent réservés et demandent la réalisation d’études sur de plus larges cohortes et sur une durée plus importante.

Une réserve d’autant plus compréhensible que 5% des patients en question ont eux, enregistré une dégradation de leur état, caractérisé par des douleurs plus intenses… « Oui, des exercices de yoga peuvent légèrement améliorer les symptômes de certaines lombalgies chroniques », conclut Susan Wieland. « Mais il faut voir à long terme. Sans compter que les séances doivent être réalisées par des professeurs qualifiés et expérimentés ». A la moindre question, interrogez également votre médecin traitant ou un rhumatologue.