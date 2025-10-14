Mal dormir ferait vieillir le cerveau plus rapidement

Le sommeil est crucial pour le bon fonctionnement de nombreuses fonctions biologiques. Preuve supplémentaire avec ce travail suédois qui vient d’établir un lien entre la qualité du sommeil et le vieillissement cérébral. En résumé : les personnes qui dorment mal présentent un cerveau biologiquement plus âgé que son âge réel.

Mémoire, apprentissage, métabolisme, immunité… Il est parfaitement établi que la qualité de notre sommeil joue un rôle primordial sur de nombreux aspects de notre santé.

Si l’on sait déjà qu’un mauvais sommeil est lié à un risque de maladie d’Alzheimer, on ignorait jusque-là si de mauvaises habitudes de sommeil contribuent au développement de la démence ou s’il s’agit plutôt de symptômes précoces de la maladie.

Dans une étude publiée dans eBioMedicine, des chercheurs de l’Institut Karolinska en Suède ont – grâce à l’imagerie par résonance magnétique (IRM) – analysé les cerveaux de 27 500 personnes d’âge moyen. En utilisant l’intelligence artificielle, les chercheurs ont pu estimer l’âge biologique du cerveau de chaque participant.

En parallèle, ils ont évalué leur qualité du sommeil selon cinq critères : le chronotype (être du matin ou du soir), la durée du sommeil, l’insomnie, le ronflement et la somnolence diurne. Les participants ont été classés en trois groupes : sommeil sain, intermédiaire ou médiocre.

Résultat : les mauvais dormeurs présentaient un cerveau en moyenne un an plus vieux que leur âge réel.

Comment expliquer ce vieillissement accéléré ?

Les chercheurs ont découvert qu’une inflammation chronique de faible intensité dans le corps pourrait être responsable d’environ 10 % de ce phénomène. D’autres mécanismes sont également suspectés, comme une perturbation du système d’élimination des déchets cérébraux (actif pendant le sommeil) ou le fait qu’un mauvais sommeil affecte la santé cardiovasculaire, ce qui peut à son tour avoir un impact négatif sur le cerveau.

Comment améliorer son sommeil ?

Pour faciliter un sommeil de qualité, il est conseillé de :

maintenir des horaires de coucher et de lever réguliers ;

créer un environnement propice au sommeil (chambre sombre, fraîche et calme) ;

limiter l’exposition aux écrans avant le coucher ;

éviter la caféine en fin de journée ;

pratiquer une activité physique régulière, mais pas trop près du coucher.