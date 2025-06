Maladie d’Alzheimer : ces signes qui précéderaient les troubles de mémoire

Les troubles de la mémoire sont souvent considérés comme le premier signe de la démence et de la maladie d'Alzheimer. Pourtant, une équipe de chercheurs gallois et tchèques remet cette vision en question et révèle que d'autres symptômes, souvent négligés, pourraient être tout aussi révélateurs : les changements dans le fonctionnement de nos sens.

Des difficultés à distinguer les saveurs d’un plat, des bruits vous paraissent soudainement différents, un équilibre moins stable… Ces changements, que beaucoup attribuent au vieillissement normal, pourraient en réalité être les premiers signaux d’alarme de troubles cognitifs.

Selon une étude conduite par des chercheurs de la Public Health Wales (anciennement Université de Swansea au Pays de Galle) et de l’Université Charles de Prague (Tchéquie), ces modifications sensorielles pourraient apparaître bien avant que les troubles de mémoire ne se manifestent.

Comme le souligne le Dr Emma Richards, du Centre de recherche sur le vieillissement et la démence à la Public Health Wales, « de nombreux patients rapportent avoir vécu ces changements des années avant de recevoir un diagnostic, mais ces symptômes peuvent être négligés lors des évaluations cognitives standard ».

Les signaux d’alerte méconnus

Pour les auteurs, qui présentent leurs observations dans l’ouvrage A New Approach to Dementia – Examining Sensory and Perceptual Impairment (Une nouvelle approche de la démence – Examen des déficiences sensorielles et perceptives), ces premiers symptômes touchent l’ensemble de nos sens et peuvent se manifester de différentes façons. La vision peut être affectée, rendant plus difficile l’interprétation des informations visuelles ou la navigation dans des environnements pourtant familiers.

L’audition aussi subit des modifications, particulièrement dans le traitement des sons dans un environnement bruyant, ce qui peut compliquer les conversations dans un restaurant animé ou lors d’une réunion de famille.

L’odorat et le goût peuvent également s’altérer, transformant l’expérience des repas. Le toucher n’est pas épargné, avec des changements dans la sensibilité tactile qui peuvent affecter les gestes du quotidien. Même l’équilibre peut être perturbé, créant une sensation d’instabilité qui dépasse les simples effets du vieillissement.

Changer l’approche diagnostic

Cette nouvelle compréhension pourrait transformer la façon de détecter et d’accompagner les troubles cognitifs. Pour le Pr Jan Kremláček, spécialiste en évaluation neurophysiologique, à l’Université Charles de Prague, « élargir l’approche diagnostique au-delà des tests de mémoire ouvre la possibilité d’identifier la démence à des stades précliniques, quand les thérapies et les modifications du mode de vie peuvent être les plus efficaces ».