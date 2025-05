Maladie d’Alzheimer : les Etats-Unis autorisent le premier test sanguin

L'Agence américaine du médicament (FDA) vient d'autoriser la commercialisation du premier test sanguin capable d'aider au diagnostic de la maladie d'Alzheimer.

Dans un communiqué publié le 16 mai, la Food and Drugs Administration américaine (FDA) explique que « la maladie d’Alzheimer touche plus de personnes que les cancers du sein et de la prostate réunis. Actuellement, 10 % des personnes âgées de 65 ans et plus en souffrent, et ce chiffre devrait doubler d’ici 2050 ». Actuellement, 55 millions de personnes seraient atteintes de démence dans le monde. En France, on estime à 1 million le nombre de patients concernés.

Aujourd’hui, le diagnostic de la maladie se fait souvent de façon tardive, après différents tests et un bilan complet des capacités cognitives. Une détection précoce permettrait une prise en charge plus rapide et mettrait plus de chances du côté des patients.

Une révolution diagnostique

C’est là qu’intervient la décision de la FDA d’autoriser un nouveau test au nom barbare : Lumipulse G pTau217/ß-Amyloid 1-42 Plasma Ratio. Ce dernier détecte la présence de plaques amyloïdes dans le cerveau, un signe caractéristique de la maladie d’Alzheimer. Concrètement, il mesure deux protéines spécifiques dans le sang et calcule leur ratio pour prédire la présence ou l’absence de ces plaques.

L’avantage principal ? Ce test ne nécessite qu’une simple prise de sang, contrairement aux méthodes actuelles qui sont soit invasives (ponction lombaire), soit coûteuses et irradiantes (PET scan).

Cette mise sur le marché américain fait suite à des résultats positifs obtenus en laboratoire. Les études cliniques menées sur 499 échantillons ont démontré une efficacité remarquable :

91,7 % des résultats positifs correspondaient effectivement à la présence de plaques amyloïdes ;

97,3 % des résultats négatifs confirmaient bien l’absence de ces plaques.

Des limites…

Ce test présente toutefois certaines limites importantes. Il ne constitue pas un diagnostic définitif à lui seul et doit être interprété par des spécialistes en combinaison avec d’autres évaluations cliniques. De plus, comme tout test médical, il existe des risques de faux positifs ou faux négatifs qui pourraient conduire à des diagnostics erronés ou à des retards de traitement.

Cette autorisation marque néanmoins une étape cruciale dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer, rendant le diagnostic potentiellement plus accessible et moins contraignant pour les patients.