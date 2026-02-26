Generic selectors
33 355 articles

Maladie d’Alzheimer : une nouvelle ressource 3-en-1 pour les aidants

26 février 2026

Face aux défis quotidiens que représente l'accompagnement d'un proche atteint de la maladie d'Alzheimer, une nouvelle plateforme vient d'être lancée pour apporter des solutions concrètes aux nombreux aidants en France. Baptisée « Essentiel Alzheimer », cette initiative propose un dispositif combinant site web, ligne téléphonique et application mobile.

La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées bouleversent profondément les vies. Celles des patients mais aussi des proches. Confrontées à un labyrinthe médical, administratif et émotionnel, les familles se retrouvent fréquemment démunies, ne sachant où trouver des informations fiables et des solutions pratiques. C’est précisément ce vide qu’« Essentiel Alzheimer » – porté par la Fondation Médéric Alzheimer – vient combler avec une approche globale.

Un site internet complet et accessible

Le cœur du dispositif, accessible à l’adresse www.essentiel-alzheimer.org, centralise l’ensemble des informations indispensables pour comprendre la maladie, identifier les premiers signes, mieux appréhender le diagnostic et connaître les droits des personnes malades et de leurs proches.

Le site se distingue par son approche pratique et son organisation intuitive. Les visiteurs peuvent y trouver des fiches claires qui abordent aussi bien les aspects médicaux que les questions quotidiennes : comment adapter le logement, quelles démarches administratives entreprendre, comment gérer les troubles du comportement ou encore comment préserver son propre équilibre en tant qu’aidant.

Un atout majeur de la plateforme est son annuaire géolocalisé qui permet de trouver rapidement les centres mémoire, structures d’hébergement, lieux d’information et services spécialisés à proximité de chez soi.

Une ligne téléphonique avec un assistant de service social

Reconnaissant que l’information sur Internet ne suffit pas toujours, Essentiel Alzheimer propose également une ligne téléphonique gratuite, tenue par un assistant social spécialisé. Ce professionnel peut apporter des conseils personnalisés sur des questions administratives comme l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).

La ligne est accessible tous les jours au 31 50 ou au 01 56 79 18 24, avec possibilité d’être rappelé si le professionnel n’est pas immédiatement disponible. Un contact par email est également possible à l’adresse essentielalzheimer@med-alz.org.

Une application mobile pour un accès instantané

Enfin, pour compléter ce dispositif, une application mobile permet aux aidants d’accéder aux informations essentielles même en déplacement. Disponible sur iOS et Android, elle propose notamment une géolocalisation des ressources pour trouver rapidement le centre mémoire ou l’association la plus proche, des fiches pratiques téléchargeables pour une consultation hors ligne, ainsi qu’un accès direct à la ligne d’information.

  • Source : Fondation Médéric Alzheimer

  • Ecrit par : Dorothée Duchemin – Edité par Emmanuel Ducreuzet

